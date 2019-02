Analía Gil es socia de "toda la vida" del club Atlantic Sportsmen, una entidad que quedó en los 90 al borde de la bandera de remate. Actualmente va por su segundo período como presidenta del club de Lavalle al 900 y asegura que nunca pensó que iba a tener que pasar por una situación económica tan complicada.

"Estamos con la soga al cuello", señala mientras repasa los valores de las últimas facturas de servicios. La última factura del gas fue de 52 mil pesos; la de luz llegó a 80 mil, pero como está subsidada por la provincia pagaron sólo la mitad. Con estos números, dice, la comisión directiva tendrá que decidir si este invierno mantiene la pileta abierta. El natatorio está concesionado y ya les avisaron que los números no cierran.

"Aún no sabemos qué vamos a hacer. Los clubes vivimos de los socios y, si no abrimos la pileta, se van a ir a otro lado. Es un momento durísimo, no sé cómo lo vamos a afrontar", explica.

La cuota societaria es de 490 pesos, con descuentos para el grupo familiar y jubilados, y es imposible aumentarla en la misma proporción en que lo hacen los servicios. "En el año podremos hacer pequeños retoques a las cuotas, 20 o 30 pesos —dice Gil—. No más que eso porque la gente dejaría de venir".