Advierten problemas de abastecimiento de gasoil al agro

“Hay problemas con el abastecimiento de gasoil en la provincia. No se nota tanto en Rosario y en las grandes ciudades, pero sí en el interior. Todas las estaciones del servicio del país están recibiendo el gasoil en forma cuotificada”, reveló este lunes Alberto Boz, presidente de la Federación de Expendedores de Naftas del Interior (Faeni). “Si el Estado nacional no sale rápidamente a compensar las importaciones del gasoil el sector agropecuario estará con graves problemas" , advirtió el referente de los estacioneros.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el empresario señaló que “el gasoil que se produce en el país no alcanza para el consumo que se requiere en este momento con un pico de demanda por el levantamiento de la cosecha y el transporte de granos a puertos. En estos dos últimos años no nos dábamos cuenta porque el campo trabajó tranqueras adentro, no había consumo en general y no teníamos los picos de demanda que vamos a tener ahora”.