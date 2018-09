Estacionar en una cochera del centro puede costar casi 100 pesos la hora

Transitar por el centro con el auto los días hábiles puede volverse un suplicio. Y si de buscar un lugar para estacionar en la calle se trata, la misión se torna casi imposible. Ante este panorama, las cocheras y playas de estacionamiento del centro son una opción, pero pueden costar entre 40 y 96 pesos la hora.

El notorio crecimiento del parque automotor en la ciudad, sumado a que las calzadas mantienen sus históricas dimensiones y que, en algunos casos, se redujeron (por ejemplo, tramos sobre Entre Ríos o Rioja), hacen que encontrar un lugar para dejar el auto en el centro demande mucho tiempo.

En abril, el secretario de Control y Convivencia municipal, Gustavo Adda, indicó que la mayor cantidad de multas que hicieron los inspectores de tránsito en la ciudad el año pasado fue por incumplimientos en el estacionamiento: se labraron más de 120 mil actas.

A tres meses y medio de finalizar el año, el número asciende a más de 72 mil infracciones labradas. Desde el municipio, confiaron que el número sube cada año ante la falta de lugares para dejar los vehículos y por el crecimiento exponencial del parque automotor.

El municipio tiene delimitadas tres zonas tarifarias del estacionamiento medido: A (San Lorenzo, sin incluirla; Corrientes; San Juan, sin incluirla y Dorrego), B (Urquiza; Juan Manuel de Rosas; 9 de Julio, sin incluirla; Balcarce; Rioja y San Luis, hasta bulevar Oroño) y la zona C (Urquiza, sin incluirla; Alvear; Wheelwright; San Martín, lado norte; 9 de Julio; Juan Manuel de Rosas; Cochabamba; Alvear, lado sur; 9 de Julio; Alvear; Rivadavia y Balcarce, sin incluirla, del lado oeste).

Oscar Liberton, referente de la Cámara de Estaciones de Servicios, Garages y Afines de Rosario (Cesgar), aseveró que la actividad "ha caído bastante, de acuerdo con las opiniones generalizadas en la entidad".

"Crisol de precios"

Las tarifas de los estacionamientos varían en cuanto a las comodidades que cada playa ofrece para quienes desean dejar sus autos en las instalaciones. Y, por lógica, la zona también influye para que cada garaje fije sus precios.

Eso es algo que rescata Liberton: "La Cámara no tiene injerencia en las tarifas y en la ciudad hay un crisol de precios muy importante. Me parece que está bueno porque se abre la oferta, se muestra que la actividad no es corporativa y le da la posibilidad a todos de manejarse en función del público que tienen".

En la zona A delimitada por la Municipalidad, en la que la tarifa del estacionamiento medido cuesta $22,50 la hora, los montos se ajustan a las "comodidades" de la zona por su cercanía a oficinas y bancos: las precios van desde los 50 hasta los 96 pesos la hora.

Algunos ofrecen promociones en sus tarifas para el horario laboral, que rondan entre los 300 y los 350 pesos. A pesar de que hay zonas donde está prohibido estacionar (calles con carril exclusivo, zona de casco histórico y arterias que se han angostado), los precios se mantienen similares a los de la zona A.

En el sector intermedio, se encuentra la zona B. A pesar de que dejar el auto en la calle cuesta lo mismo que en la zona A, las tarifas por estadías de entre 8 y 12 horas disminuyen un poco. Pero por hora, los precios son similares: oscilan entre los 50 y los 70 pesos.

Allí, pueden encontrarse opciones que van de los 230 a los 300 pesos para ubicar un vehículo durante 8 horas en una playa de estacionamiento. La diferencia, claro está, es que hay que hacer uso del físico para complementar un eventual viaje hacia las obligaciones diarias.

"Los aumentos han venido muy pausados. En una actividad en baja, los precios no se modifican mucho", aseguró Liberton, consultado sobre la variable de aumento de precios en el sector.

Ambivalencia

En la zona C, a pesar de ser la más barata (el parquímetro sale $14,50 por hora), existe una alta demanda por encontrarse allí, entre otros puntos importantes, los Tribunales provinciales o la zona de colegios sobre Oroño. Y, por eso, también las tarifas en las cocheras son similares a la zona A.

El sector C es el caso mas ambivalente en cuanto a la falta de regulación de las tarifas. A pesar de ser el más barata en el cobro de la hora en los parquímetros, hay estacionamientos que cuestan hasta $70 la hora; es decir, poco menos del quíntuple de una hora de la tarifa del estacionamiento medido.

Aunque, como contrapartida, el monto para dejar el auto 8 horas en la zona A puede ser el mismo que para aparcarlo durante 12 en una playa de la zona C. Las tarifas para esa cantidad de tiempo en esa zona van, en promedio, desde los 250 hasta los 300 pesos.

Sin embargo, si se camina algunas cuadras hacia avenida Francia puede se encontrar gratas sorpresas para el bolsillo a la hora de dejar el auto.

Es el caso, por ejemplo, de una cochera que cobra $150 la estadía, en inmediaciones del Sanatorio de la Mujer. Una opción que permite ahorrar en tiempos duros y caminar, como para hacerle un pequeño favor diario al cuerpo.

Justamente, Liberton manifestó, en referencia a la posibilidad de discutir la regulación de tarifas, que la cámara que integra no tuvo "ningún acercamiento" desde autoridades municipales o ediles que propusieran esa medida.

"Fue un comentario y no pasó de ahí. Seguimos con las puertas abiertas para quien decida charlar con nosotros", concluyó.