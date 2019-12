Estaba en la peatonal y la golpeó un caño en la cabeza

Una joven de aproximadamente 25 años sufrió un traumatismo de cráneo esta tarde en plena peatonal Córdoba luego de que un cable canal se desprendiera de una pared y le cayera en la cabeza.

El hecho se produjo esta tarde cuando la joven se encontraba detenida frente a un negocio y de forma imprevista un cable canal de acero inoxidable se desprendió de una altura superior a los dos metros e impactó en la cabeza de la joven.

Un muchacho que pasaba por el lugar que advirtió la escena se acercó al lugar y logró conseguir algo de hielo para aplicarle en la cabeza a la joven hasta que pudiera ser atendida por médicos.

"Estaba parada y se me cayó el caño en la cabeza -comentó la joven a Telefe Rosario-"Perdí el conocimiento y me desmayé por algunos segundos pero estoy bien. Después, los médicos del Sies me dijeron que había sufrido un traumatismo leve de cráneo con pérdida de conocimiento".

El joven que la asistió comentó que venía caminando con su mamá por la peatonal y vio cuando la chica "recibió el golpe del caño en la cabeza. Fue un golpe seco pero por suerte reaccionó bastante rápido"