"Esta es una marca muy importante en Rosario"

La misma marca. El negocio ofrece productos similares de panificación. Sebastián Suarez Meccia

El contexto económico general plantea muchos interrogantes, a pesar de eso surgió esta posibilidad. "Nos animamos a abrir porque estamos en el rubro hace mucho", señaló uno de los nuevos responsables de La Lucana. "Es una marca muy importante en Rosario y por eso buscamos mantenerla. Se dio la posibilidad de comprarla y nos pareció una buena idea poder aprovechar esa marca", comentó. Sobre la dificultosa realidad en el rubro, apuntó que "sabemos que es un momento complicado. Yo empece a desarrollar este negocio en septiembre, y si era en diciembre, quizás no me metía. Yo pensé que las cosas iban a mejorar más rápido". Y amplió: "Todos los meses vienen más gastos y en este momento es más caro el gas que la luz, y no paran de aumentar ningún mes. De todas maneras, nos animamos a afrontar este interesante desafío con elaboración propia y muchos sueños por delante".

