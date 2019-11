Un automovilista perdió el control de su vehículo y terminó despistándose y volcando en un zanjón. El siniestro se produjo alrededor de las 7.30 en la autopista a Córdoba a pocos metros del arroyo Ludueña, al oeste de Rosario.

Todo ocurrió cuando Martín Airasca, al mando de un Volkswagen Gol, por causas que no se pudieron establecer no pudo dominar el auto y terminó saliendo del asfalto en dirección a una zanjón. Fuentes policiales indicaron que Airasca no presentaba lesiones.

Tras el accidente, y mientras se aguardaba la llegada de las grúas para mover el auto que no obstaculizaba el tránsito, se produjo otro choque, pero en el carril contrario.

vuelco02.jpg

vuelco03.jpg

Según fuentes policiales, sucedió alrededor de las 8.15 y se vieron involucrados un Volkswagen Fox, conducido por Andrés G., de 39 años, y un Citröen C3, conducido por Valentin P, de 18.

Los voceros indicaron que ninguno de los ocupantes resultó lesionado y ambos vehículos quedaron sobre la banquina.

El Citröen C3 fue retirado por una grúa mientras que el conductor del Volkswagen Fox se retiró del lugar por sus propios medios.

choca01.jpg