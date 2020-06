Espectacular choque y vuelco en una esquina de barrio Belgrano

Un vehículo utilitario volcó esta mañana al chocar contra un automóvil en la esquina de Zuviría y Guatemala, en barrio Belgrano. A pesar de lo espectacular del impacto, quedó a la camioneta como si se hubiera incrustado en el pavimento, los ocupantes de ambos rodado no sufrieron heridas.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 8.30, entre una Chevrolet Corsa y una camioneta Renault Traffic. "Me chocaron, pegué contra el cordón y me di vuelta. Estoy bien, gracias a dios y pude salir por mis propios medios", contó a Canal 3 el chofer del utilitario que no sólo terminó con las ruedas para arriba, sino inclinado sobre trompa con el parabrisas apoyado en la calzada, como si se hubiese "incrustado" en el pavimento.

La intersección tiene un cartel de "Pare". Tras el fuerte impacto, acudió al lugar una ambulancia, pero según testigos, como no había heridos se retiró. Minutos después llegó una grúa cuyos operarios emprendieron la compleja tarea de enderezar la camioneta.

combi02.jpg