Un espectacular choque y vuelco en el macrocentro rosarino tuvo como protagonista a una ambulancia que transitaba por calle Montevideo y fue chocada por un Renault Sandero que circulaba por Santiago.

El vehículo de asistencia, que no llevaba pacientes e iba con las sirenas apagadas, quedó volcada sobre uno de los laterales en la cinta asfáltica, pero por fortuna no hubo que lamentar víctimas y no hubo heridos de consideración.

La ambulancia circulaba por Montevideo y cuando quiso pasar entre dos vehículos que circulaban por Santiago fue impactado por un Renault Sandero que era conducido por una mujer, de acuerdo al relato de los vecinos.

ambulancia1.jpg



"Estábamos trabajando. Escuchamos el ruido y vimos la ambulancia que estaba colgada, y salimos corriendo pensando que había gente adentro. Sacamos a los dos muchachos, que estaban con un golpe en el codo y al otro le dolía la pierna", señaló uno de los muchachos que trabajan en la zona y que rápidamente corrieron para ayudar tras el siniestro vial.

Sobre la mecánica, explicaron que "el Sandero le pega en la rueda de atrás a la ambulancia, que se trabó y volcó. Es normal en esos vehículos que vuelquen de esa forma".