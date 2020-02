Especies que reemplazan a las autóctonas y generan cambios

Los cambios producidos por el ser humano en el medio ambiente tienen impactos indirectos sobre fenómenos como el gran crecimiento de la población de palomas. Al igual que otras aves, como el gorrión o el paraíso, una especie de paloma llamada europea fue introducida por los hombres en el país, importadas desde otros territorios. "Ellos se aquerenciaron de forma fantástica", menciona el médico veterinario Guillermo Pérez Jimeno.

Pero no siempre es lo que sucede. "Hoy tenemos un problema con el estornino pinto (sturnus vulgaris) que vino desde Europa traído como ave ornamental en jaulas", una práctica de tráfico ilegal. El estornino "utiliza los nidos de otras especies para dejar sus huevos, casi no incuban, y cuando nace su pichón tira al del otro ave del nido. Es una conducta parásita que usan muchas especies para sobrevivir", explicó.

El inconveniente es que el sturnus vulgaris "se ha reproducido de forma impresionante y desplaza a especies autóctonas. En Buenos Aires y La Plata no saben qué hacer. Y yo ya los he visto en Rosario". Pérez Jimeno asegura que "en Europa pasa lo mismo con la cotorra argentina, que se llevaban de regalo como mascotas y ahora hacen nidos en todos lados. Las quieren exterminar, pero aún no han encontrado el método", indicó.