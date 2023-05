Escuela vecina a la seccional baleada: por temor, mudan a los alumnos de los salones del frente

En la escuela "San Luis Gonzaga" no dictaron clases hoy y desde abril no se usan los salones del frente por temor a las balaceras.

La violencia que se registra en distintos puntos de Rosario ya modificó la rutina de varias escuelas ubicadas en barrios cruzados por ese fenómeno complejo y que no presenta una solución ni siquiera a mediano plazo. Las constantes balaceras y amenazas a establecimientos escolares, que en la mayoría de los casos tuvieron como objetivo transmitir mensajes no muy claros entre bandas, no sólo llevaron a la suspensión de días de clase, sino que también forzaron a docentes y autoridades escolares a repensar y reformular sus espacios de trabajo para poder seguir educando y a la vez proteger a los estudiantes.