"Es muy grave que los presos decidan su lugar de detención"

"Es de una gravedad enorme que los presos decidan su lugar de detención. Con sólo desnudarse se impusieron ante los jueces. De ahí a ser Colombia hay un paso". Con esas frases se despachó ayer el ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Silberstein, quien apuntó a los magistrados que presiden el juicio a la banda de Los Monos y a la resolución que sacaron al finalizar la primera jornada de audiencias, por la cual los principales imputados deben ser trasladados todos los días desde la cárcel de Piñero, donde están alojados, hasta el Centro de Justicia Penal donde se desarrolla el juicio.

El lunes, cuando todo estaba previsto para que el tan esperado juicio a Los Monos arranque a las 9 de la mañana, los ocho acusados de conformar el núcleo duro de la banda se desnudaron en la alcaidía del flamante edificio de Virasoro y Mitre para exigir que se haga lugar al hábeas corpus correctivo que elevaron el domingo con el fin de que se mejoren sus condiciones de detención. En realidad, solicitaban que no se los saque de Piñero para ser llevados a la cárcel de Pérez y no pernoctar de lunes a jueves en el Centro de Justicia Penal debido a que el mismo no goza de las mínimas comodidades para su alojamiento.

En ese marco, con la firma del juez Ismael Manfrín, al terminar la primera jornada del juicio se conoció un dictamen en el que se ordenó al Servicio Penitenciario provincial que se traslade a esos ocho hombres, y bajo las medidas de seguridad acordadas, todos los días desde Piñero a la sala de audiencias.

Esa decisión enojó al ministro de Justicia quien entiende que si los acusados deciden sobre dónde estar alojados "hay un paso a un crimen organizado que construye su propia cárcel como en Colombia". Silberstein dijo sentir "una enorme preocupación porque el Ejecutivo estableció un mecanismo de seguridad planificando los lugares que son mucho mejores que las celdas de Piñero y sin embargo, sólo por haberse desnudado logran imponer el lugar de detención y poner en riesgo la seguridad de lo que significa el traslado de personas que son juzgadas por amenazar jueces, matar y amenazar testigos".

"Respeto la independencia del Poder Judicial, pero está afectando al Poder Ejecutivo", alertó el ministro. Y recordó: "Ya hubo problemas de traslado en otros juicios", en relación al ataque armado contra una camioneta en la que se llevaba a Coronda a los acusados de matar a Claudio "Pájaro" Cantero.

crítico. El ministro de Justicia provincial, Ricardo Silberstein.