"Es bueno saber que todo cuesta"

"Está bueno escuchar que nadie empieza desde lo alto y que todo cuesta, porque es difícil", admitió Maximiliano, el mismo chico que le preguntó a "Maravilla" desde la platea si había sentido que tenía que bajarse del ring. Tanto él como Nicolás, dos de los muchos asistentes al salón de actos de la escuela del barrio, son de los jóvenes que están entrenando y ambos se acercaron a las prácticas por las burlas de las que eran blanco en la escuela. "Ahora sé que no voy a andar peleando por ahí, pero al principio fui para saber cómo defenderme", contó Nicolás, que ya tiene varias peleas amateurs sobre sus espaldas y un campeonato donde, aunque no le fue tan bien, salió entusiasmado. "Está bueno que te motiven y más si lo hace alguien que fue campeón, porque a veces no es fácil seguir", afirmó el joven que terminó el secundario y trabaja como mecánico. Maximiliano, todavía en la escuela secundaria, también se propuso "seguir mientras pueda hacerlo".