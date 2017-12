"Es bueno que haya variedad de tarifas"

El tesorero de la Cámara de Estaciones de Servicios, Garages y Afines de Rosario (Cesgar), Oscar Liberton, aseguró que la entidad "no es fijadora de precios" y que la variedad de tarifas "es buena, porque hay variedad de negocios".

Sobre los aumentos respecto al año pasado, Liberton aseguró que no hubo detonantes puntuales: "Es un conjunto de elementos. Del año pasado a este año hubo aumentos importantes en todo lo que es impuestos, la luz y el agua. Si bien no se usa mucho, el agua se paga por metro cuadrado, porque no se están colocando medidores".

Respecto a la variedad de precios, donde se puede observar que a pocas cuadras de distancia la tarifa prácticamente se triplica, y en consonancia con los aumentos, aclaró: "Cada negocio tiene una infraestructura, algunos tienen cámara de seguridad, vigilancia, otros le dan llaves al propietario. Por eso la diferencia. Y está bueno que haya una variedad, porque la gente tiene posibilidad de elegir y comparar precios", aseguró.

"La Cámara (por Cesgar) no es fijadora de precios ni tenemos injerencia sobre ellos. De los precios que hay nos enteramos por los colegas, que son los asociados a la Cámara. Cada negocio tiene su estructura", agregó.

A futuro, Liberton afirmó que "nadie está en condiciones de decir que se viene un aumento", ya que consideró que "no hay ningún detonante de ningún precio. No hay una paritaria o un aumento inmobiliario que venga sí o sí, por lo que no veo algo como para que se pueda decir que viene un aumento", concluyó.