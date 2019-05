Entregaron créditos a emprendimientos de unos 40 rosarinos

Alrededor de 40 emprendedores de la ciudad recibieron créditos por casi dos millones de pesos del Programa Municipal de Formación, Asistencia Técnica y Financiamiento (Promufo), que es llevado adelante por la Municipalidad, en conjunto con el Concejo Municipal. Desde su creación, el Promufo lleva entregados 1.447 créditos por alrededor de 20 millones de pesos.

El pasado martes, en el edificio municipal de Maipú y Córdoba, el Promufo entregó 43 créditos por un total de 1.960.000 pesos. Se trata de 37 nuevos proyectos y otros 6 que se renovaron luego de haber cumplimentado con la devolución del crédito anterior.

En lo que va del año, el programa lleva entregados 75 créditos por un total de 3.500.000 pesos. En tanto, resta una última entrega de otros 35 créditos por 1.615.000 pesos, llegando así durante todo 2019 a una entrega de 110 créditos por 5.115.000 pesos.

El secretario de Producción, Empleo e Innovación, Germán Giró, destacó que el Promufo, “además de otorgar un crédito, que es muy importante, propone instancias de encuentro, diálogo y escucha”. En ese sentido, resaltó las visitas y los cursos de capacitación que reciben los emprendedores y el trabajo articulado con el Concejo municipal. “Esta coordinación entre diferentes instituciones y personas hacen que el Promufo sea un programa sólido, que se sostiene y crece año a año”, apuntó.

Al mismo tiempo, Giró valoró el acompañamiento al sector emprendedor en medio de una compleja coyuntura económica: “Desde el municipio tenemos un fuerte compromiso de estar muy cerca de las rosarinas y los rosarinos con herramientas que los ayuden a conseguir un trabajo o lograr desarrollarse a través de emprendimientos propios”.

Un abordaje integral

El Promufo es un programa integral que brinda herramientas no sólo financieras para que emprendedoras y emprendedores de la ciudad puedan crear sus proyectos o consolidar los existentes, promoviendo el desarrollo de proyectos productivos y la generación de empleo.

En ese sentido, antes de recibir el crédito los emprendedores realizan un taller de capacitación, del que participan capacitadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Agencia de Desarrollo Región Rosario (Aderr), a través del cual reciben herramientas teórico prácticas para formular e implementar los proyectos.

Luego reciben financiamiento con el que pueden dar el salto necesario para transformar su idea en un proyecto productivo. Dicho crédito es sumamente accesible: con un monto máximo de $50.000, tiene una tasa de interés del 5% anual y la devolución puede ser en 24, 36 o 48 meses, con 6 meses de gracia sobre el capital.

Es llevado adelante en conjunto por el municipio a través de las secretarías de Producción, Empleo e Innovación; Economía Social; y Hacienda, y la comisión de Producción del Concejo Municipal.

Adrián Vazano, es un emprendedor de la ciudad de Rosario que desarrolla X + Vida Vegano y Gourmet, que se basa en la venta y reparto de viandas congeladas vegetarianas y veganas. En 2018 recibió una renovación del crédito Promufo, indispensable para que su emprendimiento pueda crecer.

Experiencia

“Tengo una experiencia muy grande como viajante, con productos congelados, ya que recorrí por más de quince años todo el país como trabajador de una empresa, y un día me surgió la inquietud de llevar esa experiencia a mi propio emprendimiento junto a una cooperativa que se dedica a la elaboración de los productos y yo los distribuyo”, cuenta Adrián.

Según el emprendedor, los productos vegetarianos y veganos están ganando mercado y reemplazando algunos industrializados. Los que comercializa son de elaboración natural, sin químicos, sin aditivos, ni saborizantes, con materia prima que llega directo desde los productores a quienes los elaboran.

Este emprendimiento recibió un primer crédito de 10 mil pesos en el año 2014 y renovó en 2018 un nuevo crédito de 50 mil pesos, que cobró en febrero de este año. La primera financiación fue usada para equipar su vehículo, instalando el sistema de refrigeración para los alimentos. La segunda, para armar y condicionar un pequeño depósito, donde se encuentran los freezers para mantener las viandas a la temperatura adecuada.

“El crédito me sirvió muchísimo porque además tuve que realizar un curso con docentes y especialistas en distintas materias y temáticas. Nos otorgaron una enseñanza sobre todo lo que implica llevar adelante un microemprendimiento. La verdad me sirvió y me gustó mucho”, terminó diciendo.