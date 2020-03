Las autoridades entrerrianas no fueron a la reunión para tratar el tema. (Fotos: Celina Mutti Lovera / La Capital)

Las autoridades entrerrianas pegaron el faltazo esta mañana en la reunión convocada por sus pares provinciales para controlar y sancionar a quienes provocan incendios en las islas, cuya emanación ocasiona problemas de salud a la población y atenta contra la fauna autóctona de los humedales.

Sin bien se sentaron a la mesa el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Zignago, presidentes comunales y representates de protección civil de diferentes comunas, los grandes ausentes fueron los funcionarios entrerrianos, justamente los responsables de controlar y sancionar las quemas.

“Esto lo queríamos compartir, no sólo con los que estábamos en la reunión, sino además establecer un trabajo coordinado entre todos para que esta situación, que es complicada, que es interjurisdiccional, en una zona de difícil acceso. Habíamos invitado a gente de Medio Ambiente y Protección Civil de la provincia de Entre Ríos. Hasta ayer estuvimos hablando y nos dijeron que tenían diversos eventos por los cuales no sabían si iban a poder asistir”, señaló el director de Protección Civil santafesino, Gabriel Gasparutti.

A su vez, indicó que “desde hace 40 días” vienen trabajando con aviones hidrantes, helicópteros y cubas para sofocar los incendios. “En estos momentos tenemos un avión hidrante trabajando en el Aero Club de Victoria y tenemos un avión vigía operando permanentemente sobre la zona y monitorenado dónde hay focos. El área de trabajo son todas las islas de la región”, indicó.

“Se han aplicado fuertes sanciones, se está haciendo un operativo conjunto entre la policía, el concesionario del complejo Rosario-Victoria, Vialidad Nacional, se han hecho secuestros de vehículos, se delimitaron zonas de no acceso. La gente que concurre a pescar, a acampar, los productores que tienen sus explotaciones ganaderas en la provincia de Entre Ríos, no importa el origen, pueden ser de Mendoza, de Formosa, de Rosario o de Chubut. Son contribuyentes de la provincia de Entre Ríos, no importa de dónde sean”, abundó.

Ni representantes provinciales, ni de la ciudad de Victoria, acudieron al encuentro que se llevó adelante en la sala Rodolfo Walsh de la sede local de Gobernación. Allí también estuvieron los concejales Norma López, Eduardo Toniolli.

Por su parte, el titular de Defensa Civil municipal, Gonzalo Ratner, apuntó que “es importante para confeccionar un plan de trabajo que los que tienen que llevarlo adelante estén presentes y tengan el compromiso en cuanto al resultado que se obtiene. De todos modos está el compromiso de todos los gobiernos locales, que somos los que sufrimos las consecuencias”.

“Esta es una oportunidad para que las provincias se comprometan y brinden los medios necesarios y apoyen a los gobiernos locales. Hay gente con mucha experiencia a nivel local que tiene mucho por aportar”, acotó.