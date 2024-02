Encuentro en el Monumento para visibilizar la cultura de los pueblos originarios

lengua (2).jpg Al igual que el primer festival, la actividad será en el Monumento.

Reclamo al Concejo

Las comunidades organizadoras del festival reclaman además que la whipala —bandera que representa a los pueblos originarios— sea incorporada en los actos públicos, en sesiones del Concejo y en los eventos oficiales, como una bandera de ceremonia más junto a la insignia nacional y a la bandera provincial.

“En el año pasado hubo mucha oposición de algunos bloques, pero esperemos que este año se pueda aprobar. No queremos reemplazar a la bandera nacional si no acompañarla como fue históricamente fue en la conformación del estado nación”, dijo Naporichi. Y agregó: “Las comunidades indígenas en la ciudad reprochan la ambigüedad de algunos jefes de bloque de reconocer nuestra preexistencia étnica, pero que no nos quieren recibir para escucharnos. Pretenden que estemos callados siempre”.