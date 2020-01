Una chica con síndrome de down perdió su teléfono celular en un colectivo y su familia denunció que una mujer que se quedó con el aparato lo utilizó para enviar imágenes y videos pornográficos a los contactos de la joven, todos ellos con la misma discapacidad.

En el teléfono perdido, la chica tiene los contactos de sus amigos, con quienes dialoga a través de WhatsApp. A través de los grupos de la aplicación de mensajería instantánea, sus amigos recibieron fotos y videos de contenido sexual. Si bien los archivos tenían su remitente, no era ella quien los enviaba sino la persona que se apoderó del teléfono.

"Me contacté con la persona que tenía el teléfono de Vanesa", contó Alicia, familiar de la chica. "Me atendió, le pedí por favor que me lo devolviera que le íbamos a dar dinero a cambio. Y me dijo: «A mí qué me importa, yo me lo encontré y es mío». Eso es un robo", señaló.

Dijo que luego de la charla telefónica, la mujer "empezó a mandarles pornografía a todos los amigos, que también tienen discapacidad. Llenó todos los grupos con fotos y videos".

Alicia contó que hizo la denuncia en la comisaría 7ª pero deslizó que "ningún fiscal se hizo cargo" del caso.

También en diálogo con El Tres, la madre de la víctima manifestó que "el teléfono no importa, pero lo que están haciendo con los amigos de ella es denigrante", y aseguró que entre quienes recibieron los mensajes "hay un montón de chicos que no tienen ni noción de este tipo de cosas, y con esos videos hasta me horrorizo yo".

"Llamé papá por papá para que borren todo y hablen con sus hijos", concluyó.