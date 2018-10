"Encontré un nene dentro del acoplado"

Oscar C. tiene más de 40 años como conductor de camiones. Ayer, poco antes del mediodía, circulaba con su vehículo Volvo con acoplado jaula por la autopista Rosario-Santa Fe. Iba camino a Humboldt (Santa Fe) a buscar hacienda, cuando un automóvil color blanco intentó sobrepasarlo y perdió el control. Ni bien se detuvo en la banquina, en medio de la desesperación, escuchó el llanto de un niño. "Lo buscaba y no podía encontrarlo, hasta que me di cuenta de que había quedado dentro del acoplado", recordó conmocionado ayer, en plena autopista, y mientras esperaba la presencia del fiscal de San Lorenzo para dar su versión del siniestro y someterse a los exámenes de rigor.

"En mis 40 años de trabajo, vi muchos accidentes. Ninguno como éste", se lamentaba el conductor, junto a su vehículo que permanecía detenido en la banquina. A muy pocos metros estaba el Citroën C3 que lo impactó desde atrás, con la trompa destrozada y detenido en el medio de la ruta.

Según relató, él conducía el camión por el carril derecho de la autopista cuando el automóvil blanco intentó una maniobra de sobrepaso y perdió el control. "Mordió la banquina y empezó a los tumbos. Lo vi por el espejo retrovisor, se clavó de punta en la ruta y no paraba de dar vueltas", señaló.

Cuando pudo detener el camión, Oscar escuchó el llanto de un niño. "Estaba desesperado. Lo busqué abajo de las ruedas y no lo veía. Hasta que lo encontré adentro del acoplado", contó el hombre todavía conmocionado.

Ayer permaneció demorado unas horas y recuperó su liberad entrada la tarde.