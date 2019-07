Encontraron a dos personas sin vida en un departamento

Un hombre y una mujer fueron hallados muertos ayer en el comedor del monoambiente que habitaban en Pasco 1333. Los primeros indicios indican que fallecieron por inhalar monóxido de carbono debido a la mala combustión del calefón de la cocina. La mujer fue identificada como Maria Appio, de 63 años y hasta anoche se estaban realizando medidas para dar con los datos del varón, quien sería la pareja y conviviría con la mujer desde hacía varios años en el 6º B, de la torre posterior del edificio.

Una vecina alertó al 911 por el "olor nauseabundo" que se sentía en el palier del departamento de las víctimas. Dos agentes de la Policía Comunitaria fueron los primeros en arribar, a las 15.30, a la vivienda. Según el relevamiento realizado, los cuerpos llevarían un estado avanzado de descomposición de aproximadamente ocho días.

El edificio está compuesto por dos torres de nueve pisos. En la posterior se ubica la vivienda pequeña y en forma de "ele", conformada por una habitación con la cocina incorporada, y un baño, donde vivía la pareja. El departamento se encontraba con "todas las entradas de aire cerradas, lo que impedía la normal circulación de oxígeno", según se expresó en un parte de Fiscalía. Quienes ingresaron se encontraron con los cuerpos, vestidos y calzados, en el piso: ella debajo de la mesa del comedor, donde posiblemente se preparaban para comer, y él a pocos metros, boca arriba. Las paredes y el techo estaban tiznados, supuestamente por la pérdida de gas.

Ninguna de las personas que atienden los comercios frente al edificio identificó a la pareja. Tampoco la mayoría de los vecinos conocía acabadamente a la las víctimas, porque, según dijeron, no serían muy sociables. Salvo dos personas arriesgaron algunas caracterizaciones. "Preferían no bajar acompañados en el ascensor", dijo una vecina a LaCapital, que pidió no ser identificada. En tanto, otro vecino, agregó que el hombre era "bastante desagradable y violento", una apreciación que posiblemente aventuró hipótesis sobre un "femicidio", la presencia de "sangre y heridas" y hasta la de "un arma de fuego" en la escena donde se encontró a las víctimas. Conjeturas que se desvanecieron rápidamente por parte de los agentes policiales presentes en el lugar.

Recién a las 20 los cuerpos fueron enviados al Instituto Médico legal para realizar la autopsia de lo cadáveres. Es más, hasta esa hora no hubo contacto con los familiares o conocidos de las víctimas.

Interviene en la causa el fiscal Fernando Sosa de la Unidad de Flagrancia en suplencia en Homicidios Culposos, quien comisionó al Gabinete Criminalístico de Policía de Investigaciones (PDI), además de ordenar las pericias fotográficas, croquis y toma de testimonios de vecinos. En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría 2ª.

conmoción. Personal del Sies, vecinos y periodistas anoche frente al lugar del hecho.

Un episodio anterior

El 25 de mayo pasado ocurrió un episodio con similares características, en la zona céntrica de la ciudad. En aquella oportunidad, una pareja de adultos mayores sufrió una grave intoxicación por inhalar monóxido de carbono y por esa causa falleció un hombre de 60 años. Este trágico hecho ocurrió en un departamento del tercer piso del edificio ubicado en 9 de Julio 488, entre Alem y 1º de Mayo. Aquella vez acudieron móviles de la policía, de Bomberos y ambulancias del Sies, pero no pudieron evitar la muerte del hombre. Por su parte, la mujer, de 58 años, fue encontrada por los agentes inconsciente y con signos de asfixia.