Alerdedor de 2.000 ciudadanos de Rosario y de distintas partes del mundo ya firmaron una petición en la página change.org para terminar con el "ecocidio" en las islas entrerrianas y pedir que las islas del delta del Paraná sean convertidas en parque nacional.

La petición fue realizada en una de las plataformas sin fines de lucro más grande del planeta, a partir de una carta enviada al presidente Alberto Fernández de parte de ciudadanos autoconvocados que vienen denunciando el ecocidio provocado por la quema indiscriminada de pastizales en las islas frente a las costas del sur santafesino y el norte bonaerense.

Pasado el mediodía, en la página web de participación voluntaria ya habían firmado más de 1.800 personas, pero lo más llamativo fue que además de participantes rosarinos y de la región, también mostraron su compromiso ciudadanos y ciudadanas de Uruguay, Paraguay, República Dominicana, México, Estados Unidos, España, Alemania, Irlanda, y Suiza.

"Queremos que la carta y las firmas hablen por si mismas", le dijo un ambientalista a La Capital al ser consultado por la misiva enviada al mandatario nacional junto a la petición realizada en change.org.

“El cielo se ha visto cubierto por masivas columnas de humo tóxico. Hoy los rosarinos y las rosarinas no tenemos nada que celebrar. Luego de exactamente tres meses de cuarentena, que la ciudad cumplió de manera ejemplar, no podemos salir de nuestras casas, no podemos siquiera abrir nuestras ventanas", señala uno de los párrafos de la carta enviada el presidente.

A su vez, en texto agrega: “Como Ud. ya sabe, desde hace más de diez años la ciudadanía viene padeciendo el humo de los incendios en los humedales del Delta del Paraná”.

En tal sentido, destacaron que “dichos incendios son el efecto directo de la quema de pastizales en terrenos mayormente fiscales, que la vecina provincia de Entre Ríos alquila a privados que los utilizan con fines agropecuarios, los cuales resultan no solo incompatibles con las particularidades de ese ecosistema, sino que producen año a año una destrucción sostenida del mismo”.

También precisaron que “en este amplio espectro de complicidades, el Estado, a través de sus funcionarios, por acción u omisión, se vuelve partícipe en el ejercicio de una economía de muerte y ecocidio en sus relaciones gubernamentales”.

“Las islas frente a la ciudad de Rosario y su zona metropolitana constituyen un patrimonio natural único e irremplazable. Sus humedales son un verdadero pulmón para el aire de toda la región, absorben el CO2, producen oxígeno y filtran el aire amenazado por la contaminación de vehículos y actividades industriales”, apuntaron.

“Por todo esto, los ciudadanos de la ciudad de Rosario abajo firmantes le solicitamos que disponga la intervención de las autoridades nacionales competentes para la creación de un Parque Nacional, que contemple y convoque a las organizaciones sin fines de lucro que se han abocado a la defensa del Paraná y sus islas, que dé protección definitiva a las islas de la región y que administre las actividades turísticas, recreativas y de vivienda, dando prioridad a la preservación y recuperación del entorno natural”, finaliza la carta dirigida al presidente.