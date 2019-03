En un año 21 peatones murieron en Rosario por accidentes de tránsito

La mujer avanza con el cochecito hasta la esquina. Lo sube y lo baja, duda, no sabe cuándo cruzar. Los autos no frenan. El hombre mayor se para en la esquina y espera largos minutos, no se anima a dar un paso. Otro peatón baja y sube varias veces del cordón. Un vehículo de detiene, pero sobre la senda peatonal. "En las esquinas se frena" es la consigna que los artistas urbanos transmitirán hoy a los automovilistas en las principales esquinas céntricas de la ciudad, una campaña con la que se cerrará la Semana del Peatón, que propone concientizar de una problemática que sólo en 2017 provocó la muerte de 21 personas y causó lesiones en casi 700.

La Semana del Peatón se llevó adelante desde el 21 de marzo y se propuso a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), el municipio y organizaciones que trabajan en la prevención de siniestros, realizar una campaña de protección a los peatones.

Más allá de la necesidad de educar a los mismos en cruzar por esquinas y sendas peatonales y respetar los semáforos, la propuesta apunta a crear el hábito en los conductores de vehículos, sean autos, bicicletas, motos y transporte público, de frenar en todas las esquinas y ceder el paso, y no sólo ante la luz roja del semáforo.

Un relevamiento realizado en diciembre pasado mostró que las esquinas céntricas son las que tienen "un mayor índice de siniestralidad con peatones", de acuerdo a los datos registrados por el Observatorio de la APSV y del Sistema Integrado de Denuncias de Accidentes de Tránsito (Sideat). Registraron 21 choques en sólo 30 días.

Peligrosas

Esas son las esquinas Oroño y Pellegrini, Oroño y 27 de Febrero, Oroño y Córdoba, Balcarce y Zeballos, a las que deben sumarse otros 18 siniestros en las intersecciones de San Nicolás y 3 de Febrero, Matienzo y 27 de Febrero, Presidente Perón y 27 de Febrero, Juan José Paso y la colectora de Circunvalación, Ovidio Lagos y colectora, y Génova y Víctor Mercante.

Las víctimas fatales de este tipo choques no son pocas. Los últimos datos oficiales del Observatorio Vial de la provincia datan de 2017 y muestran que en Rosario 21 peatones fallecieron en estas colisiones y 683 resultaron con lesiones de diferente tipo y gravedad.

El registro también indica cuáles son los cruces más peligrosos de acuerdo a la cantidad de hechos donde hubo peatones involucrados. Aparecen Provincias Unidas y Juan José Paso, y San Luis y Presidente Roca en primer lugar con una decena de colisiones, además de Provincias Unidas y French, Rioja y Laprida, y San Martín e Hilarión de la Quintana.