"En transporte, el gobierno macrista acompaña sólo a los distritos más ricos"

"En materia de transporte, el gobierno macrista tomó la decisión de acompañar sólo a los distritos más ricos: Buenos Aires y su área metropolitana", lanzó ayer la intendenta Mónica Fein en el marco de una jornada plagada de declaraciones cruzadas por los subsidios al sector que otorga la Nación. La jefa comunal le pidió una audiencia al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, a quien le reclamará "transparencia en el manejo de los subsidios".

El enojo de Fein llegó luego de publicaciones periodísticas que dieron cuenta de que Nación se haría cargo del impacto que genera el aumento de los combustibles en los sistemas de transporte de la ciudad de Buenos Aires, su área metropolitana (Amba) y la provincia de Buenos Aires. Una cifra estimada en unos 100 millones de pesos mensuales sólo en el Amba. Mientras tanto, en Rosario ese gasto debe cubrirlo el municipio.

Las publicaciones reavivaron un debate histórico sobre el reparto de subsidios al transporte, un reclamo que Rosario sostiene desde la gestión kirchnerista, pero que además en tiempos electorales tienen otros ecos.

"Se vio en todos los medios al presidente Mauricio Macri inaugurando colectivos en Junín, provincia de Buenos Aires, con el logo de Presidencia de la Nación y junto a la gobernadora María Eugenia Vidal", lanzó ayer la intendenta al tiempo que recordó que "cuando Rosario pidió aportes para concretar la segunda etapa del Metrobus, nos dijeron que no, pero sí lo hicieron en Morón y otros distritos de Buenos Aires con dinero de todos los argentinos".

Mentiras y desigualdades

Más allá de las respuestas de los funcionarios macristas, locales y nacionales, que negaron un cambio en la política de subsidios discutida en diciembre pasado y calificaron de "errónea" la versión de nuevos aportes para el Amba, Fein afirmó que "el sistema es inequitativo; lo fue durante el kirchnerismo, que profundizó esa situación, y es mentira que este gobierno lo haya revertido".

En ese punto, volvió a aclarar que un ciudadano porteño recibe en concepto de subsidios al transporte un 350 por ciento más que un rosarino. En números absolutos, en enero pasado, Nación subsidió el boleto de un habitante de Caba con 135 pesos y el de un rosarino con apenas 39.

A eso se suman los aportes que directamente recibe el Amba desde el Tesoro Nacional. "Esta gestión retiró subsidios, como al combustible, que debe ser absorbido por las provincias que ahora reciben una suma fija. Sin embargo, desde el Tesoro Nacional se subsidia lo que ellos llaman «jurisdicción nacional» y que no son más que todas las líneas de transporte que tienen recorridos entre la Ciudad de Buenos Aires y cualquier distrito de la provincia, como pueden ser San Isidro o Martínez, algo que pagamos también todos los argentinos y que en Santa Fe, ni en ninguna otra provincia del país, ocurre", graficó la intendenta.

Crisis

El sistema de transporte local está en plena transición hacia un nuevo esquema y sufre los embates de los aumentos de insumos, a lo que se sumará la paritaria de los choferes nucleados en la Unión Tranviaria Automotor (UTA). No obstante, Fein ratificó ayer que no aumentará la tarifa.

Más allá de eso, explicó que la crisis del transporte no se da sólo en Rosario. "En todo el país estamos en la misma situación, porque en la medida en que la inflación no pare y el combustible no deje de aumentar, somos las ciudades las que seguimos poniendo la cara ante la clara falta de resultados de las políticas económicas de la Nación", disparó.La paritaria de la UTA no es un dato menor, ya que recordó que la gestión macrista también dejó de absorber los incrementos salariales de los choferes.

"Ante esta situación crítica, de la que sólo están exentos Caba y Buenos Aires, no hubo ni una sola acción ni convocatoria del gobierno nacional", remarcó y detalló que ya elevó el pedido de audiencia al ministro de Transporte. "Exigimos transparencia en el manejo de los recursos y eso lo tiene que aclarar Dietrich", cerró.