En su primera actividad, Javkin recibió a los chicos

La primera actividad oficial que realizó ayer el flamante intendente Pablo Javkin fue reunirse en su despacho con los integrantes de los Consejos de Niñas y Niños, una iniciativa que nació en 1996 a raíz de una iniciativa del pedagogo italiano Francesco Tonucci.

El encuentro tuvo lugar sobre el mediodía en el despacho protocolar del Palacio de los Leones, donde, a través de un ambiente distendido, el jefe municipal escuchó atento a los chicos de diferentes edades.

Recuperar el saludo, la temática ambiental, las formas de convivencia y el uso del espacio público son algunos de los temas que trató Javkin en esa primera reunión oficial. “No es sólo lo que uno quiera hacer para los chicos y chicas, es escucharlos también”, dijo Javkin.

El flamante mandatario apuntó luego: “Los Consejos de Niños y Niñas son algo muy valioso, ellos son de distintas escuelas, de distintos barrios, trabajan ideas para la ciudad y es importante escucharlos y escucharlas, a veces creemos que nosotros tenemos que explicarles cómo lo vamos a hacer y ellos te lo marcan mucho mejor y lo plasman con más naturalidad”.

En efecto, contó cómo reaccionaron los chicos y qué ideas le presentaron. “Hay un proyecto muy lindo que es un calendario de tareas, y me dejaron un tarjetero con acciones que debería hacer: plantar un árbol, saludar al de al lado, intercambiar algo con el vecino, acciones sencillas, pero de mucho valor; y les dije que las voy a hacer”, contó Javkin. Asimismo, mencionó a una persona que conoce y mucho, que es una apasionada por la creación de ciudades para todas las personas: “Es Gil (Guillermo) Peñalosa, creador de 8-80 Cities, ciudades para que vivan bien personas de 8 años a 80 años”, explicó y sumó: “Creo que hay que tomar mucho de esa mirada”.

“Me pareció muy emocionante la reunión”, expresó Joaquín Muñoz y relató detalles del encuentro: “Cuando llegué acá me puse un poco ansioso, renervioso, pero después me tranquilicé porque sabía que si me equivocaba él no me iba a decir nada, al contrario, me iba a felicitar por lo que yo iba a decir. Estoy feliz por haber logrado decir lo que quería”. Para Joaquín, los rosarinos tienen que “trabajar juntos para lograr una ciudad donde escuchar el canto de los pájaros sea mejor que escuchar el paso de una moto o un auto; y así la gente vive más tranquila”.

A su lado, una consejera puso como ejemplo: “Cuando estás en un hospital, preocupado por ver a una persona que está internada, no hay nada mejor que un lindo pájaro te cante y te relaje, en medio de tanto ruido”. De este modo, hizo referencia a Alerío, el proyecto 2019 de los Consejos de Niñas y Niñas.

“Una ciudad pensada por niños y niñas es una ciudad que será para todos”, dijo una consejera y explicó que este año los chicos recorrieron Rosario “porque para hacer proyectos para la ciudad es necesario conocerla”.

“Nos recibieron con mucho respeto, fue una experiencia que no vamos a olvidar”, remarcó la consejera Milagros, quien transita cuarto grado y valora su primer año de trabajo en el Consejo. “Alerío son casitas para pájaros, no para estar encerrados, sino para que paren y descansen, y eso nos permita lograr más avistajes”.

Tonucci ideó los Consejos de Niños como una forma de lograr que las personas que toman las decisiones en las ciudades escuchen a los chicos que las habitan.

Es así como año a año los consejeros rosarinos piensan, discuten y deciden entre todos y desde diferentes puntos de la ciudad un proyecto que le presentan a las autoridades municipales.

Entre sus actividades de la mañana, Javkin también recibió en el Salón Carrasco del Palacio de los Leones, a los empleados municipales que cumplen años en su primer día de gestión.