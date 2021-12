Ya no queda ni la chimenea de lo que fue la fábrica de Café Onkel

Los vecinos exigieron preservar parte del espacio, el Concejo hizo un pedido al Ejecutivo, pero no hubo respuesta a tiempo

Si bien hace décadas no funcionaba como fábrica de café, el inmueble era utilizado como cochera.

Hace ya varias décadas que el barrio perdió el olor al café que solo algunos conocieron, pero esta semana la manzana de San Juan al 2700 donde durante el inicio del siglo XX funcionó la planta de Café Onkel también perdió la vieja chimenea e incluso, un poco antes, la fachada art decó donde aún permanecían las antiguas letras con el nombre de la fábrica y de su dueño, Gregorio Bustinza. Reconvertida en estacionamiento , los vecinos intentaron salvaguardar el terreno de la construcción de una nueva torre de departamentos y en junio de este año la concejala del bloque Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, presentó un pedido al Ejecutivo a través del que reclamó que se remitiera el dictamen de la comisión evaluadora de Preservación del Patrimonio, que permitía su demolición, un requisito establecido por ordenanza en 1984 para todas las construcciones anteriores a 1953 que estén catalogadas o no como de valor patrimonial. La respuesta del Palacio de los Leones "no llegó nunca", dijo Gigliani y los desarrolladores avanzaron. Así, de Onkel en esa cuadra ya no queda casi nada.