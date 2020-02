Un grupo de madres rosarinas "preocupadas por sus hijos" marchó esta noche por las calles de Rosario para apoyar a los padres de Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años asesinado en Villa Gesell, y reclamar justicia, no olo por ese crimen sino por otros que aún permanecen impunes. La convocatoria fue en el Monumento a la Bandera, donde se congregaron en buen número, con pancartas y un reclamo único: Justicia.

"Me sumo porque soy mamá de un chico de 19 años, el cual sale y la inseguridad que nos está rodeando es terrible, entonces decidí sumarme y apoyar y ponerme a favor de los padres de Fernando", explicó Liliana.

El encuentro estaba convocado en el Monumento a la Bandera, con la idea de que sea una "marcha pacífica para apoyar a los papás de Fernando que pasan por esta trágica situación", y posteriormente se movilizaron por las calles del centro de la ciudad.

La cuenta de Twitter Justicia por Fernando publicó la convocatoria: "Hoy en #Rosario también se marcha, levantamos la voz por fer que tuvo que callar por culpa de unos asesinos NO MURIÓ LO MATARON".

Por el crimen de Fernando Báez Sosa, diez jóvenes rugbiers de Zárate fueron detenidos, imputados y trasladados al penal de Dolores, desde donde siguen las instancias de la investigación hasta que la Justicia resuelva su situación.

Los padres encabezaron una marcha de silencio en el parque Centenario

Por su parte, los padres y la novia de Fernando Báez Sosa, asesinado en Villa Gesell, encabezaron esta tarde una marcha de silencio en el parque Centenario del barrio porteño de Caballito, que iba a replicarse en distintos puntos del país, y exigieron “justicia”.

Rodeados de vecinos y amigos que llevaban carteles en sus manos con la cara de Báez Sosa y la leyenda “Justicia por Fernando, asesinado en Gesell”, Graciela y Silvino, vestidos ambos con una remera blanca con el rostro de su hijo rompieron el silencio con aplausos y se sumaron al grito de “justicia!”.

“Quiero agradecer a todos los presentes por tomar su tiempo y venir a acompañarme en este momento tan difícil de mi vida. Quiero pedir justicia por mi hijo, no se mecería esto que le hicieron”, dijo Graciela a la prensa.

Pidió además que “nunca más haya otro Fernando”, quien era “un chico bueno, sano, que amaba a la novia, que amaba a sus amigos, que compartía día y noche con ellos”.

“Nunca me defraudó, era un chico bueno y compañero que me enseñaba todo el tiempo las cosas”, aseguró entre lágrimas Graciela, abrazada a Silvino, y concluyó: “Cuando escucho la puerta, me parece que va a entrar mi hijo, y ya no está. Pido justicia por él”.