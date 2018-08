En silencio. Sumisas y obedientes. Con las cabezas gachas y las miradas al piso. Escondidos los rostros bajo las cofias blancas y tapados los cuerpos bajo las capas rojas. Con paso firme y ordenadas en filas de dos, representando las "criadas" de la novela "El cuento de la Criada", de la escritora Margaret Atwood, una treintena de mujeres se movilizaron ayer en una intervención urbana que no pasó desapercibida.

Contra del disciplinamiento de los cuerpos, a favor de la libertad de decidir y gritando "No queremos ser criadas", se movilizaron desde la plaza San Martín hasta el Monumento a la Bandera, donde le pidieron a los senadores nacionales la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. "Será ley", se escuchó en el patio cívico y tras las capas rojas aparecieron en alto los pañuelos verdes.

La novela de Atwood, que se convirtió en fenómeno al ser llevada a la pantalla a través de la serie "The Handmaid's Tale", describe la dictadura de la República de Gilead, un régimen que controla todos los aspectos de la vida de las mujeres que no sólo son secuestradas y violadas para tener hijos que serán entregados a las clases dominantes, sino que además de no ser capaces de hacerlo serán condenadas a la muerte al destierro.

La intervención, que la semana pasada fue protagonizada por actrices porteñas frente al Congreso de la Nación, no toma casualmente la novela escrita originalmente en 1985. No sólo porque en la reedición del año pasado, la propia escritora canadiense explicó que entre los hechos reales sobre los cuales se basó la novela, había tomado la apropiación de bebés que sistemáticamente se llevó adelante en la Argentina durante la última dictadura cívico militar, sino además por la carta titulada "¿Un Estado esclavista?", que Atwood le escribió en julio pasado a la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Gabriela Michetti, y a tras sus dichos en contra de la legalización del aborto. El mismo texto que ayer las militantes feministas rosarinas leyeron a viva voz en el Monumento a la Bandera.

La caminata

Unas 30 mujeres militantes de organizaciones feministas, escritoras y periodistas, convocadas por el colectivo Ni una menos, Mala Junta y el Movimiento Evita, se reunieron ayer en el Museo de la Memoria, se vistieron de negro y se transformaron en "criadas" para salir a escena en una intervención que tuvo el centro rosarino como escenario.

El paso de las mujeres de rojo casi sobre el mediodía, en la principal arteria de la ciudad, provocó desconcierto, asombro, silencio, duda, alguna frase provocadora, así como de aceptación; lo que nadie pudo evitar fue verlas pasar e interrogarse de qué se trataba.

La primera parada fue en las escalinatas de la sede de Gobernación donde por primera vez desplegaron los pañuelos verdes. En silencio, la marcha continuó por Córdoba hacia el río, atravesaron el pasaje Juramento y desde allí ingresaron al Patio Cívico del Monumento a la Bandera, donde en ronda leyeron la carta de Atwood. Donde la consigna "Será ley", retumbó como eco.