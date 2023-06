En Rosario ofrecen viajes de egresados para 2025 por fuera de las normas vigentes

"La oferta que hacen es que si se firma el contrato en diez días, el precio por estudiante baja, pero la condición es el tiempo de la forma e incluso llevan consigo un precontrato que en algunos casos firman algunos padres", contó una mamá de una escuela del macrocentro rosarino, que ante los beneficios consultó otras empresas.

"En las otras me dijeron con claridad que me podrían explicar los servicios, pero no vender el viaje porque no estaban autorizados por la normativa nacional", señaló la mujer, indicando que "hay otras empresas que respetan los tiempos estipulados por la normativa de turismo".

Para muchas familias, no solo se trata de pagar menos, sino que además, ante el escenario actual, buscan congelar el precio y poder acceder al viaje teniendo por delante un año más para poder hacer el pago, de modo que no le resulten tan onerosas las cuotas.

"A mí lo que me preocupa es tener un contrato que no esta avalado por Turismo, porque está por fuera de lo que dice la legislación nacional y que recién en diciembre próximo estaría dentro de lo que la norma establece", dijo Tomás, papá de un adolescente del Superior de Comercio, alertado por "beneficios demasiado llamativos".

"¿Qué pasa si hay lío con los movimientos de dinero que de acá a diciembre uno haga de buena fe? ¿Van a cumplir? Y si no cumplen, ¿quién lo banca?", se preguntó.

Lo que dice la normativa

Desde la Arav, dejaron en claro que la normativa que rige la comercialización de viajes de turismo educativo y estudiantil es "la ley nacional de turismo estudiantil". En esa norma "es donde quedan establecidos los plazos de venta" que pueden llevar adelante las empresas.

La resolución del año 2014 que reglamenta la ley estableció que "las agencias, ya sean organizadoras o comercializadoras, no pueden comercializar viajes de estudios y/o de egresados que tengan una fecha de iniciación posterior al 31 de enero del segundo año calendario posterior al año de la solicitud o mantenimiento del Certificado Nacional de Autorización para Agencias de Turismo Estudiantil”, lo que marca plazos y las garantías.

De hecho, los referentes de turismo estudiantil de la Arav fueron taxativos al indicar que "en este momento no hay ninguna empresa que realice viajes de egresados o educativos en toda la Argentina que esté autorizada a vender viajes para el 2025", por lo que ratificaron que "todo contrato fuera de esos plazos, queda por fuera de la normativa vigente", lo que conlleva quedarse sin garantías ante un incumplimiento.

"Los padres que recibieron estas ofertas deben constatar cómo se están prestando los servicios de los viajes 2023, es una forma de ver qué sucede", indicaron desde la asociación; sin embargo, no solo reafirmaron que la normativa que regula la actividad existe, sino que incluso "Nación tiene previsto para el año próximo ajustar los requisitos a las empresas que hacen turismo estudiantil, para que sea más transparente y controlado".

Así, indicaron que los descuentos puede ser tentadores, pero se trata de "contratos de alto riesgo" y explicaron que "si el Estado te está dando pautas que no se cumplen, no va a ser garante de esos viajes ante posibles incumplimientos (para eso los padres abonan la llamada cuota cero) y solo quedará la vía judicial como vía de reclamo".