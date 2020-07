En los sanatorios la ocupación ronda el 57 por ciento

El presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Rosario, Roberto Villavicencio, detalló que las camas ocupadas en el sector por pacientes que no están infectados por Covid-19 ronda el 57 por ciento, un número bajo comparado con años anteriores, en esta misma época. La mayor demanda sigue siendo de adultos mayores con diversas patologías.

"Viene subiendo en las últimas semanas, pero a un ritmo que no se compara con el de otros años. Lo que estamos notando es que llegan personas con complicaciones que pudieron ser evitadas, porque los pacientes consultan tarde", remarcó.

Respecto de la posibilidad de que se dispongan traslados de pacientes de otras provincias, muy afectadas por el Covid-19, expreso: "No podríamos estar ausentes si el sistema así lo requiere", al tiempo que coincidió con el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, en que por el momento no parece que sea una situación inminente.

Villavicencio valoró el trabajo tanto de la salud pública como privada de Santa Fe y su modo articulado de trabajar.

Las preocupaciones en el sector privado hoy pasan por dos temas: el bajísimo número de atención en consultorios e incluso en las guardias. La atención ambulatoria cayó entre el 70 y el 80 por ciento, lo que habla de que la gente "sigue preocupada por el coronavirus y descuida la atención de otras dolencias, poniendo en riesgo su salud".

Por otra parte, enfrentan un problema "serio", según lo describió Villavicencio, que es el rol que han tomado los financiadores de salud, "que están recaudando el dinero de los asociados que no utilizan el sistema, pero ellos no ceden ante nuestros pedidos de que nos acorten los plazos de pago. No están ni teniendo en cuenta que todos hemos hecho un enorme esfuerzo con inversiones en tecnología y todo lo necesario para enfrentar la pandemia". aseguró.

La Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Rosario junto a otras 70 instituciones de salud plantearán este tema al Ministerio de Salud de la Nación.