En las guardias pediátricas se preparan para un invierno difícil

Si bien la población pediátrica es la menos afectada desde el punto de vista de la salud física por la pandemia, desde que comenzó a circular el virus hubo unos cuantos diagnósticos. En Santa Fe, por ejemplo, según informa el Ministerio de Salud provincial, se detectaron 15.760 positivos entre 0 y 19 años, siendo las franjas con más casos las que van de los 15 a los 19 (9.602 contagiados), de los 10 a los 14 (3.035) y, en tercer lugar, la de 5 a 9 años con 1.554 confirmados.

Todavía no se ve un incremento de esta patología (que en la mayoría de los chicos suele presentar síntomas muy leves) aunque en el Sanatorio de Niños “sí empezó a haber más consultas de padres que sospechan que su hijo o hija se contagió ya sea porque tiene fiebre, dolor de garganta o gastroenterocolitis o porque hay algún positivo en la familia”, comentó a La Capital el pediatra Aníbal Krivoy, jefe de la guardia del centro médico que pertenece al Grupo Oroño.

El médico destacó que no son las guardias el lugar indicado para llevar a un chico que puede tener Covid. “Lo que recomendamos es que se pongan en contacto con el pediatra de cabecera que es quien conoce a ese niño, a la familia, y que va a orientar a los para saber cómo actuar”, expresó.

Los hisopados, dijo Krivoy, para detectar la presencia del virus, “se realizan en todas las edades si es necesario, incluso a los bebés, pero debe ser bajo estricta recomendación médica y una vez que se evalúan un montón de aspectos”.

Krivoy dijo que en el Sanatorio de Niños ya empezó a verse un movimiento diferente al del año pasado. “Llegan muchos más chicos con traumatismos, que estaban prácticamente en cero (se supone que es porque comenzaron a tener más actividad fuera de la casa), cuadros de gastroenterocolitis y resfríos”, dijo.

En los consultorios de atención pediátrica, instalados en otro sector de la institución, la actividad ya alcanza —e incluso supera— los mismos niveles que antes de la pandemia. Las familias están llevando a sus hijos a los exámenes de ingreso escolar, poniéndose al día con los carné de vacunación (que están muy retrasados) y retomando consultas que habían quedado pendientes. “Se perdió bastante el temor al contagio dentro de una entidad médica. Las personas saben que se respetan los protocolos”, expuso Krivoy.

Un dato llamativo durante el año pasado fue el aumento de las consultas por telemedicina, un recurso al que se apeló frente a la preocupación de llevar a los chicos a los centros médicos. “Nosotros pasamos de tener 90 mil consultas en ese sistema entre marzo de 2016 y marzo de 2020, a 910 mil consultas durante los meses que llevamos de pandemia”, subrayó el especialista.

Más actividad

Invierno 2020. La postal de la guardia del Vilela y las áreas pediátricas de los sanatorios privados era totalmente distinta a la de otras temporadas. No había colas de padres con sus bebés en brazos, ni camas en los pasillos, ni pediatras corriendo de un lado a otro para dar respuestas a las numerosas demandas por bronquiolitis, resfríos intensos o neumonías. Esa quietud empezó a modificarse, lentamente.

Viviana Esquivel, directora del Hospital Vilela, comentó que, desde que se levantaron las restricciones impuestas en su momento por el alto número de casos de Covid, “no notamos un cambio importante de cuadros respiratorios ni de pacientes con coronavirus pero sí hay otro movimiento. Estamos en un 15% de patología respiratoria en los últimos tres meses entre el total de las consultas”.

La médica mencionó que, como todos los años para esta época, “nos preparamos en pediatría para las que son las semanas más activas (el aumento de los casos de cuadros respiratorios se da alrededor de la semana 24)”. Y si bien el año pasado fue atípico, supone que esta vez el paisaje cambiará. “Esperamos que el número de enfermedades respiratorias no sea tan alto. Hay bastante preocupación teniendo en cuenta el mayor movimiento, el inicio de las clases presenciales y estamos trabajando para eso como lo hacemos siempre, en red con el Hospital de Niños Zona Norte, con el Eva Perón (Baigorria) y el Provincial que reciben pacientes pediátricos”. La médica agregó: “De todos modos esto es muy dinámico y hay que ver cómo se desarrollan las cosas en las próximas semanas”.

En la misma línea se expresó Mónica Lenoci, la representante de la comunidad en el Hospital de Niños Zona Norte, quien comentó que “se está viendo un aumento de las patologías respiratorias sobre todo resfríos comunes para esta época”. No hubo hasta el momento un incremento de los casos de Covid entre los niños, que tampoco fueron muchos durante el 2020.

“Sí sabemos que 2021 va a ser distinto y toda la estructura del hospital se prepara para eso”, mencionó.

Lenoci dijo: “Seguimos tomando todas las medidas de prevención de manera estricta y pidiendo a la población que las cumpla”. Contó además que se está trabajando con Educación para activar los protocolos que corresponden cuando aparece algún caso sospechoso en las burbujas dentro de las escuelas.

“Tuvimos pocos casos de chicos con coronavirus el año pasado que requirieron atención médica, pero creemos que van a aumentar aunque no sabemos ni cuánto ni cuándo, y esos se sumarán a las infecciones respiratorias habituales”.

“El Covid no es lo mismo que nada”

El pediatra Aníbal Krivoy, jefe de guardia del Sanatorio de Niños de Rosario, comentó que los positivos de Covid en los niños y adolescentes durante 2020 no representaron un número significativo en Rosario porque es una patología que no suele ser severa para este grupo. Sin embargo, pidió a los padres “que cuiden las medidas de prevención”.

“Asumimos el compromiso de trabajar para sostener la presencialidad en las escuelas, sabemos que habrá consultas, que empieza a haber más chicos con síntomas compatibles y queremos aportar nuestros conocimientos y experiencia para que las clases no se desactiven. El Covid no ha impactado especialmente a esta población, pero eso no quiere decir que contagiarse sea lo mismo que nada. Tuvimos pocas internaciones por coronavirus, casi siempre en niños con alguna comorbilidad, pero hemos visto casos de síndromes pos Covid, un tema que genera preocupación en el mundo entero”.