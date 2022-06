En la escuela de barrio Las Flores afectada por una pueblada quieren retomar las clases

Tanto en el jardín como en la 1257 aún pueden se ven las marcas de lo sucedido ese viernes 10 de junio, por la tarde. El grupo se manejó como una "horda irracional", tal como la definió el delegado de la Regional VI del Ministerio de Educación, Osvaldo Biaggiotti. Es que ingresaron a la escuela con piedras y palos. Hubo corridas y personas heridas.

En declaraciones a La Capital, Marisa Aybar -docente de la escuela y delegada de Amsafé Rosario- se refirió al estado de situación en el colegio. Comentó que "el Ministerio suspendió las clases por el hecho sucedido el 10 de junio en el jardín 80, pero que repercutió en nuestra escuela. Ese día los padres ingresaron al jardín y a la escuela. Fue un caos. El gobierno tomó la decisión de cerrar y no dictar clases. Pero nosotros, el personal de la escuela, nunca fuimos notificados de la situación. Solo hubo reuniones con los supervisores. El tema es que hoy, el Ministerio pretendía realizar una nueva reunión en la escuela y con los supervisores, que son el ala política del Ministerio y no tienen poder de decisión. Nosotros pretendíamos juntarnos en otro ámbito".

"Acá ni fuimos citados ni recibidos por nadie. Por eso queremos saber cuál es el plan de abordaje de esta situación, que alguien del Ministerio venga y hable con los padres. Nosotros no tenemos las herramientas para hacerlo ante ese hecho tan grave que sucedió, esa pueblada. Así que sin contención, sin plan de seguridad, no sabemos qué hacer. Porque la policía estuvo adentro del jardín y nosotros teníamos apostados 15 policías en la puerta. El nuestro no es un territorio fácil. Volver a dar clases presenciales de cualquier manera no es buena idea, pero sabemos que nuestros chicos más que nadie necesitan la escuela abierta. Nosotros somos docentes, vamos a presentar una carta a la ministra (de Educación, Adriana Cantero) y vamos a realizar nuestro reclamo".