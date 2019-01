En febrero se normalizaría la entrega de dosis

La falta de vacunas no afecta exclusivamente a Santa Fe, sino a la mayoría de las provincias del país. Así lo indicó la ministra de Salud, Andrea Uboldi, y señaló que, si bien los canales de comunicación con la Nación están abiertos, las respuestas recibidas desde la cartera sanitaria es que la situación recién se normalizará para mediados de febrero.

Sobre el escenario nacional y repetido, ya en abril del año pasado los responsables de las áreas de inmunizaciones de 22 provincias, que incluye a todos a excepción del representante de Buenos Aires, firmaron un documento donde alertaban sobre la situación de "crisis" que se estaba atravesando, y que en el caso de Santa Fe fue rubricada por el médico Julio Befani.

Ahí se hacía referencia no sólo al faltante de vacunas como triple viral, triple bacteriana, hepatitis B, contra el VPH (virus del papiloma humano), contra el rotavirus, antirrábica y Sabin bivalente, entre otras dosis, sino también a la discontinuidad en la entrega de elmentos como agujas agujas y jeringas ya durante 2017.

Menveo

La carta recordaba que durante todo 2017 no se contó con "las dosis planificadas para cumplir con la vacunación antimeningocócica cuadrivalente (Menveo) de los niños de 3 y 5 meses y de los adolescentes de 11 años; incluso en muchas provincias la vacunación en este grupo etario directamente no se realizó", y lo que es peor, se indicó que Nación comunicó oficialmente que la dosis adeudadas no se entregarían en todo el año 2018. Así, la deuda se fue incrementado.

En el texto, los funcionarios recordaron a la Nación que "las vacunas son obligatorias por ley, pero son ante todo un derecho y un signo de equidad".

Lejos de hallar respuestas positivas, meses más tarde el gobierno nacional decidió directamente ajustar el calendario de vacunación retirando la dosis contra la meningitis para los chicos de 11 años, una medida criticada por especialistas y que en la provincia cosechó una declaración firmada en la Legislatura provincial.