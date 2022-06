Santa Fe está segunda en cantidad de víctimas fatales (122); detrás de Buenos Aires, con 354. Luego aparece Córdoba (120); Santiago del Estero (80); Tucumán (75); Misiones (71); Corrientes (56); Entre Ríos (49); Salta (43) y Chaco (41), entre otras.

En relación al perfil de las víctimas, los motociclistas son los principales afectados, ya que representan un 43 por ciento del total, con altos índices en jurisdicciones del norte del país, donde 6 de cada 10 víctimas son motociclistas. La no utilización del casco y los escasos controles es una problemática extendida, principalmente en pequeñas localidades.

Por su parte, los automovilistas fallecidos representan el 28 por ciento del total, y los peatones el 10 por ciento. El informe también revela que del total de víctimas fatales, el 75 por ciento eran hombres, que casi triplican a las mujeres (24 por ciento), y 4 de cada 10 tenían entre 15 y 34 años (38 por ciento).

Mucho por hacer

Desde la ANSV consideran que si bien “la foto de las estadísticas es positiva en comparación con períodos anteriores, desde lo básico falta muchísimo para seguir trabajando. En Santa Fe lo hacemos hermanadamente con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), pero que en el país mueran 11 personas por día igualmente es dramático”, remarcó Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo la ANSV.

“En los hospitales tenemos reportes que señalan que uno de cada tres traumatizados por accidentes dan positivo de alcoholemia. Eso marca todo lo que falta por hacer. Y desde esa perspectiva, se observa que la carencia no es sólo cultural o educativa, sino que también hay deficiencia en los controles", admitió.

El funcionario consideró básico revertir “el problema urbano de las motos, principalmente en localidades pequeñas. Hay muchos hechos que, por razones de vínculos cercanos, cuestiones políticas o por ser conocidos o allegados, hacen la vista gorda, relajan los controles. Es ahí donde hace falta un compromiso mayor de los intendentes”, remarcó.

Motos bajo la lupa

El funcionario puso como ejemplo varias localidades santafesinas donde los motociclistas usan muy poco el casco. “Se ve de sur a norte. En Rafaela, Tostado, Reconquista, Venado Tuerto. Es una realidad que vivimos en los años 80 y después de 40 años seguimos igual. No aprendimos nada”, recalcó Carignano.

Puso el acento además en un aspecto fundamental a la hora de pensar las políticas de prevención y seguridad vial. “El tránsito es materia local no delegada. Son los intendentes los que deben desplegar los controles. En ese sentido aún hay un gran déficit en muchas ciudades, y disparidad en todo el país”.

“Hay que mejorar en todo sentido, más controles de alcoholemia, casco, de cinturón de seguridad, de velocidad. El control salva vidas y debe haber una decisión política para implementarlo, es tan simple como eso. Si bien en el 1º cuatrimestre se registró un 25 por ciento menos de víctimas que en 2019, mueren 11 personas por día en Argentina, es un montón, toda vez que se producen por causas evitables. La mitad son motociclistas y la gran mayoría no usaba caso”, advirtió.

Ley Tahiel y Alcohol Cero

Consultado acerca del proyecto conocido como Ley Tahiel (propone crear la figura de homicidio vial en Código Penal, equiparada al homicidio simple y con una pena de 8 a 25 años de prisión para acusados, por ejemplo de provocar muertes mientras corren picadas), remarcó que se están retomando las tratativas para que no pierda estado parlamentario. Hay que debatirla y trabajar, puede no aprobarse pero no puede perder estado parlamentario sin un debate

“La ley cambiaría lo que sucede, y antes casos iguales o similares, las sentencias puedan ser igualadas. Hoy los jueces deciden en base a doctrina, no a una norma. Pero está muy cerca de ser una realidad. Esto serviría para que, ante casos determinados, los jueces tengan en el texto del Código Penal la herramienta para poder imponer la pena”, destacó Carignano.

Otra herramienta fundamental para la ANSV es la federalización de la Ley de Alcohol Cero al volante, donde se establece que ninguna persona pueda conducir vehículos motorizados con una graduación de alcohol en sangre mayor a cero. Cabe destacar que el organismo anunció que el 22 de junio presentará en Catamarca el sistema informático para unificar la carga de datos del nuevo sistema de licencia de conducir por puntos.

Acciones

La ANSV impulsa la segunda etapa del Plan Federal de Educación Vial, con entrega de materiales educativos y cuadernillos prácticos para los tres niveles educativos a escuelas de todo el país, talleres para autoridades de los establecimientos y charlas de concientización para alumnos de 4º, 5 y 6º año.

Además se resolvió la entrada en vigencia desde el 1º de enero de 2022 que todos los modelos de vehículos 0 kilómetro que comercialicen en el país incluyan de serie el Sistema Electrónico de Control de Estabilidad (ESP) y el ensayo de impacto lateral.

En relación a las motos, se firmó un acuerdo para que aquellas con motores desde 50 hasta 250 centímetros cúbicos y su equivalente eléctrico incluyan de fábrica el Sistema de Frenado Combinado (CBS), y las de más de 250 centímetros cúbico o su equivalente eléctrico tengan incorporado el Sistema de Antibloqueo de Freno (ABS), al menos en su rueda delantera. La medida entrará en vigencia para nuevos modelos a partir del 1 de enero de 2024 e incluirá a todos los que se vendan a partir del 1 de enero de 2025.

También se avanza el Plan Federal de Entrega de Casco y Equipamiento Reflectivo, y se capacitó en conducción segura a 20 mil motociclistas de 15 provincias, quienes además recibieron un casco homologado para que se trasladen protegidos.

Se contemplan además las multas y sanciones a “banquineros” que se detecten en operativos de agentes motorizados, drones y controles aleatorios. La medida ya se realizó durante cambios de quincena en la temporada de verano y en fin de semanas largo.