Rubén Orsini presentará Sueño que danza en el Museo (Oroño y el río), los viernes 8, 15 y 22 de este mes y el 1º de marzo, a partir de las 19, en cuatro funciones por día, de 15 minutos cada una. Pero las entradas se agotaron apenas se conoció la propuesta. Igual, se abrió una lista de espera que puede gestionarse en la plataforma Eventbrite. Sueño que danza tiene la particularidad del acercamiento entre el mismo Orsini y el espectador, lo que le da un carácter performático a cada sesión.

—¿Qué va ocurrir en el museo?

—No puedo contar mucho pero en lo que vamos hacer, porque lo vamos a hacer entre todos, va a haber mucho de instalación. Acá bien vale eso de: "No hay sueño sin soñadores". Está el aporte de cada uno, si querés o no soñar y cuál es el nivel de expectación. Va ser un espectáculo de 15 minutos y eso está buenísimo porque todos vamos a tener que estar a full, porque no es que al ser menor el tiempo serán menores las sensaciones. Habrá una marioneta, una mesa y un público reducido. Esa marioneta va ofrecer algo para interpretar, más que nunca será un ida y vuelta. Yo le digo interior-exterior. La propuesta es que cada uno conecte su exterior con su interior. Yo solamente seré un médium. Todo esto tiene mucho de uno como médium de los objetos, de transición, acá sí, hacia la inocencia primaria. Trato de que sea lo más simple y efímero, tanto en la manipulación, para que no esté puesta la mirada en cómo se mueve sino en lo que está pasando. Todo arte es un encuentro, hay un intercambio. Acá el público está muy cerca, se escucha la respiración. Ojalá el proceso no caiga inmediatamente, te podés llevar tarea, como en un libro. Hay cosas que se entienden después, a mí me pasa y me sigo sorprendido. Ojalá pase algo de eso. A veces sucede que hay cuestiones que no querés ni ver ni escuchar; no querés que aparezca y aparece en el sueño. La idea es bajar a esas imágenes profundas, por eso es "sueño que danza". Eso está buenísimo, poder descifrar cosas con el tiempo, es maravilloso. Cuatro veces durante una hora, tiene mucho de la repetición de los sueños. Estoy muy contento.

