"En el barrios somos doctoras, maestras, psicólogas, y todo lo que haga falta"

María Rosa Vega tiene 32 años. Es mamá de tres hijos. Su vida laboral fue en la informalidad. Fue cocinera y empleada doméstica. Ella y su hermana Belén están desde hace cuatro años al frente de un espacio comunitario en barrio Los Pumitas que es parte de la organización La Poderosa. La pandemia las encontró junto a sus compañeras dando de comer, asistiendo a niñas, niños y adolescentes en edad escolar, reclamando servicios de internet para sostener la escolaridad, acompañando a las mujeres violentadas, preocupándose de qué ponían en las raciones de los hipertensos, los celíacos y los diabéticos "en la medida de lo que se puede porque la cosa está difícil”, aclara María Rosa. “Los médicos jugaron en el mejor equipo, pero en los barrios construimos el día a día haciendo de doctoras, psicólogas, maestras y todo lo que haga falta”, afirma la mujer, que dice sentirse "de más de 40” y reflexiona: "Siempre trabajamos en negro y ahora paramos las ollas y no nos reconocen como trabajadoras esenciales; estoy llena de achaques, saltan enfermedades y pienso que no voy a tener nunca ni obra social ni jubilación porque nunca nadie me pagó en blanco por todas esas horas dedicadas”.