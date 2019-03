En el barrio los trapitos ya tienen su cotización: 50 pesos

A pesar de que se intensificaron los controles municipales en la zona de Pichincha, los trapitos siguen cotizando el estacionamiento en el espacio público. En efecto, dejar el auto estacionado en la calle tiene un costo de 50 pesos.

Mientras que a fines del mes pasado un grupo de trapitos protagonizó una batalla campal que dejó heridos y detenidos en la zona, el Movimiento Solidario Rosario se apresta a plasmar en el barrio la misma experiencia que en algunos sectores de la avenida Pellegrini: los cuidacoches solidarios.

Para eso, ya censó a unas 50 personas que estarían dispuestas a formar parte de esta experiencia en la que se comprometen a no cobrar tarifas fijas, no trabajar dentro del horario del estacionamiento medido y no estar bajo el efecto de sustancias tóxicas o alcohólicas.

Como contraprestación, tienen la posibilidad de participar de los programas Nueva Oportunidad y Vuelvo a Estudiar, acceder a planes de vacunación y la Tarjeta Ciudadana, entre otros beneficios. La idea es llevar esta experiencia a las calles de Pichincha.