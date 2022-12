"En cuentagotas y por semana", así irán llegando las camisetas de la selección con las tres estrellas

El furor por el seleccionado argentino campeón del mundo no cesa y se refleja en las casas de deporte. Sin embargo, la situación está en stand by porque hoy por hoy no se consiguen en todo el país camisetas del equipo que conducen Lionel Scaloni y Lionel Messi. Ni una. Por eso ahora la mirada y la ansiedad están puestas en la camiseta con las tres estrellas - los Mundiales de 1978, 1986 y el título de Qatar 2022- que, según el titular de Sport 78, Nelson Graells, estaría llegando a Rosario "en los primeros días de 2023, pero en cuentagotas y por semana".