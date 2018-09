El secretario de Salud Pública de Rosario, Leandro Caruana, reconoció que en las últimas horas se registró un incremento en las consultas médicas y "en algunas guardias incluso se ha duplicado" luego de que se conociera acerca de las seis víctimas fatales causadas por una bactería, entre ellas un niño de Rosario y un adulto de 40 años en Pergamino. No obstante, el funcionario municipal sostuvo que hasta el momento "no es necesaria la suspensión del ciclo lectivo" en la ciudad y llamó a "no entrar en pánico; sí ocuparse pero con serenidad".

Caruana destacó que se advirtió en la salud pública municipal "un incremento de consultas que coincide con el sector privado", y sostuvo que fue "más leve en las primeras horas pero después en algunas guardias incluso se ha duplicado el pedido de consultas".

"Estamos trabajando de cerca con todos nuestros equipos pero también llevando calma en relación a lo que significan estos procesos infecciosos", indicó el funcionario, quien llamó a "no entrar en pánico, sí ocuparse pero con serenidad" ante la aparición de síntomas.

Señaló además que se enviaron "dos bioquímicos al Instituto Malbrán para estudiar la virulencia del estreptococo", y remarcó que "todas las enfermedades causadas por estreptococo son de denuncia obligatoria".





"No es necesaria la suspensión del ciclo lectivo, sí el aislamiento de la persona que esté enferma", puntualizó Caruana, y manifestó que la eventual decisión de interrumpir las clases corre por cuenta del Ministerio de Salud de la provincia bajo normativas epidemiológicas nacionales. "Se evaluarán otras medidas en función de cambios sanitarios pero hoy no hay nada que avale una justificación en la suspensión", insistió.

Los síntomas

Las autoridades sanitarias destacaron que este tipo de infección puede darse con mayor frecuencia en esta época del año, hacia fines del invierno y principios de la primavera, y por eso aconsejó asistir al centro de salud más cercano ante la aparición de cuadros respiratorios que presenten temperatura elevada, dolor de garganta, ganglios inflamados o bien infecciones en la piel.

Caruana recomendó consultar con un médico pediatra o clínico en caso de la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad. "Lo principal es una buena historia clínica y un examen físico", destacó, y remarcó la importancia de mantener una buena higiene, lavarse las manos y ventilar los ambientes.

También indicó que las complicaciones "siempre son más frecuentes en los extremos de la vida, en menores y adultos mayores", y también especificó que existe una cuestión estacional relacionada al crecimiento de consultas.