Los rosarinos ya transitan el año en el que deberán elegir al sucesor o sucesora de la intendenta Mónica Fein, quien deberá dejar el Palacio de los Leones tras ocho años ininterrumpidos gobernando la ciudad. Y en esa elección, el Concejo Municipal se ubicará en el centro de todas las miradas, ya que allí están actualmente los candidatos con más chances de llegar a reemplazar a la jefa comunal.

Por el lado del oficialismo, la concejala Verónica Irizar fue la elegida por el socialismo para dar batalla en la interna que deberá disputar con el también concejal Pablo Javkin. La ex secretaria de Hacienda de Fein se ha convertido en una de las espadas más importantes en el Palacio Vasallo para defender una gestión que empieza a sentir síntomas de desgaste tras 30 años en el poder local.

La decisión del partido de la rosa roja no le cayó muy bien al arista Javkin, quien no dudó en mostrarse molesto y lanzar virulentos tuits para criticar el modo con que el socialismo trata, a su entender, a los aliados del Frente Progresista. Prueba de ese destrato puede dar la radical María Eugenia Schmuck, cuyo sector aportó una importante cantidad de votos en la reelección de Fein pero luego no tuvo apoyo socialista cuando quiso erigirse como presidenta del Concejo.

En Cambiemos, en tanto, el "chico de la tapa" que supo ser Roy López Molina en las últimas elecciones legislativas en las que se convirtió en el candidato más votado en Rosario también debe lidiar con el desgaste, en este caso del presidente Mauricio Macri.

La marca Cambiemos ya no es sinónimo de tracción de votos como lo fue hace dos años, cuando catapultó a un desconocido Albor "Niky" Cantard a la Cámara de Diputados de la Nación. Inflación y pérdida de empleo mediante, a Roy le esperan meses cruciales en los que intensificará su campaña puerta a puerta si es que quiere que sus chances de ser intendente permanezcan intactas.

A la expectativa

Entre las bancas del Concejo también está el justicialista Roberto Sukerman, el hombre sobre el cual el peronismo deposita las esperanzas de llegar a comandar los destinos de Rosario. Razones no le faltan: el abogado constitucionalista y ex jefe de la Ansés local logró una importante cosecha de votos en las últimas elecciones legislativas que lo ponen a la expectativa de los efectos del desgaste que podrían golpear a Irizar y López Molina.

En la izquierda el candidato será el también actual concejal Juan Monteverde, líder de la agrupación Ciudad Futura. Si bien los próximos días serán clave para cerrar alianzas y conocer la estrategia de este sector, sí se sabe que Monteverde aspira a ser intendente.

Ciudad Futura estuvo en el centro de la escena la semana pasada, cuando el edil por ese sector, el pastor evangélico Eduardo Trasante, renunció a su banca tras ser denunciado por acoso en el marco de un caso que se intentó aclarar por medio de un confuso comunicado que sumó más dudas que certezas.

Como se ve, el Concejo empieza a transitar un año clave y el hecho de que los posibles sucesores de la intendenta estén actualmente allí, pondrá más que nunca la lupa sobre la labor legislativa de los mismos. Una lupa que no le viene nada mal al trabajo de un cuerpo legislativo que muchas veces sobreabunda en distinciones y menciones e imposta discursos de barricada para la tribuna. Alocuciones verborrágicas que hacen eje en los zapatos que utiliza algún concejal o critican escenarios internacionales, pero que en concreto pocos problemas le solucionan al rosarino de a pie.