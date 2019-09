Emprendedores jóvenes que ayudan con sus proyectos

El programa provincial Emprende Joven logró un récord este año al apoyar y acompañar a más de 1.100 iniciativas de todo Santa Fe, en la que contó con la participación directa de más de 6 mil jóvenes que presentaron sus proyectos, los cuales fueron financiados por la provincia en un total de 25 millones de pesos.

Además, se generaron redes de participación juvenil a través de una plataforma web pública para la validación ciudadana de sus iniciativas.

Uno de los protagonistas de las historias que se encuentran en Emprende Joven es Heraldo Torres, un joven rafaelino que perdió su trabajo por la crisis y, desde esa eventualidad, decidió convertirse en emprendedor. Dejó su oficio de kiosquero y encontró intereses en el novedoso mundo de la impresión 3D.

Así se presentó al programa del Gabinete Joven de la provincia, a partir del cual obtuvo un aporte de capital semilla de 60 mil pesos y pudo invertir en maquinarias, materias primas e insumos.

Sin embargo, su emprendimiento no era algo común: comenzó imprimiendo cosas pequeñas, como llaveros, muñecos u otros objetos, pero su proyecto tenía un valor fundamental que era lograr fabricar el primer prototipo de prótesis de mano en 3D de Rafaela.

Heraldo, con mucha dedicación y esfuerzo, logró reemplazar la mano de Edgardo Juárez, de 20 años y oriundo de Coronel Fraga, quien perdió su extremidad en un accidente laboral.

Si bien tenía la máquina para hacer impresiones 3D, continuó investigando, capacitándose, conversando con especialistas de diferentes lugares y decidió tomar el desafío.

"Un día me llamó la mamá de Edgardo pidiendo ayuda. Después de escuchar la historia, no dudé en hacerlo. Le expliqué que recién estaba comenzando en esto y que para mí era todo muy nuevo pero no quería darles un no como respuesta y me propuse ayudarlos", comentó Heraldo. Y agregó: "Tomé planos de internet, los estudié, los fuimos probando con Edgardo, lo adaptamos a sus necesidades y el prototipo funcionó".

Heraldo continúa avanzando en el desarrollo para ir mejorándolo y su emprendimiento productivo de impresión 3D logra trascender lo que parecía ser solo una salida laboral autogestiva para tener un fuerte compromiso social.

Como Heraldo, más de 600 jóvenes participaron del programa Emprende Joven de la provincia recibiendo, además de un aporte semilla de hasta 60 mil pesos, instancias de capacitación, ayuda en la formalización de sus emprendimientos, la participación en ferias de emprendedores pudiendo allí comercializar sus productos y generar redes junto a otros emprendedores de la provincia.

El secretario de Juventudes de la provincia y coordinador del Gabinete Joven, Pablo Lamberto, dijo: "Son miles los jóvenes que se juntaron por una idea o que forman parte de organizaciones no gubernamentales, escuelas, universidades, clubes, iglesias y otras instituciones que a lo largo de estos años participaron de Ingenia".

Cabe destacar que desde 2017 la provincia acompaña a jóvenes emprendedores a través del programa Emprende Joven, que busca generar y fortalecer emprendimientos de triple impacto (sociales, económicos y/o ambientales) con el objetivo de fortalecer la autonomía de la juventud santafesina y contrarrestar el desempleo juvenil.