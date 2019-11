Empleados contratados coparon el patio interno del Palacio Municipal

"Se agotó el tiempo". De ese modo, los más de 250 trabajadores que llevan entre dos años y más de una década desempeñándose en forma precarizada en diferentes áreas del Estado municipal dejaron en claro que terminaron los plazos de espera y coparon ayer el patio interno de la Municipalidad, en estado de asamblea permanente, para exigir un canal de diálogo, ya sea con la gestión de Mónica Fein o de Pablo Javkin, quien asumirá la Intendencia en diez días hábiles. Si bien fueron recibidos por el actual secretario de Gobierno, Gustavo Leone, quien se comprometió a destrabar un proceso de selección de personal que permanecía paralizado, la propuesta no los convenció. A eso se sumó la negativa de los futuros funcionarios a recibirlos. Los unos no quieren tomar decisiones que comprometan al intendente que viene y los otros no quieren hacer definiciones antes de asumir, lo que dejó el conflicto en un callejón sin salida.

Las situaciones de precarización se repiten en el Tríptico de la Infancia, Educación Ambiental y en la Dirección de Juventudes, aparte de padecerlas las más de 20 operadoras que asisten a las víctimas de violencia de género a través del Teléfono Verde, los empleados del Servicio Público de la Vivienda, y de las secretarías de Planeamiento, Economía Solidaria, Salud y Plan Abre.

"Estos son muchos de los sectores del municipio que llevan adelante las principales políticas públicas del Estado y que, en muchos de los casos, implican poner el cuerpo en los territorios, y hacerlo sin vacaciones, sin seguro médico, sin obra social, sin un salario mínimo vital y móvil", recalcó la secretaria general de la Asamblea de Trabajadores del Estado (ATE), Lorena Almirón.

Es que según dejó en claro la dirigente, no sólo muchos llevan más de una década trabajando para el Ejecutivo con diferentes modalidades de precarización —desde convenios y monotributistas hasta contratos que se vencen mensualmente—, sino que además, por las mismas labores, cobran el 50 por ciento del sueldo que percibe un empleado de la planta permanente, y sin ninguno de los beneficios.

Un compromiso

Tras horas de ruidosa protesta en pleno Palacio Municipal, los dirigentes de ATE fueron recibidos por la tarde por el secretario de Gobierno quien, si bien los escuchó, no se comprometió a tomar ninguna decisión inmediata, más que poner en marcha un proceso de selección de personal que estaba paralizado, según indicó Almirón a este diario tras el encuentro.

No sin tensiones, incluso con tironeos con personal policial y dirigentes gremiales en la puerta de la Municipalidad, la decisión fue permanecer en el lugar. Sin embargo, a la noche acordaron levantar la protesta y hoy tendrán una nueva reunión.