Las imágenes muestran cómo el agua fluye a borbotones y provocan que el humor de los vecinos se calienta y reclamen soluciones.

aguassss.mp4

Uno de ellos, José, explicó a La Capital que "esta situación se da desde el domingo. Llamé el domingo (a Aguas Santafesinas), llamé el lunes, el martes dos veces y ayer volví a hacerlo. Millones de litros de agua potable se están perdiendo y a mí me agarran con una manguerita y me dan con todo. Y está bien, no hay que derrochar el agua. ¿Pero y esto?. Acá a Empalme no le da bola nadie. Es terrible".

También este jueves vecinos de la zona de avenida del Rosario y Moreno se quejaron porque la rotura de otro caño provocó el anegamiento de calles. También cuestionaron la falta de respuestas de la empresa.