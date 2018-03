A las 10.50 la alarma de los bomberos marcó un momento movilizante, de emoción, tristeza y lágrimas. Es que a esa hora se cumplió un año de la peor tragedia vial que padeció la ciudad y la región: la tragedia de Monticas, que dejó un tremendo saldo de 13 muertes y numerosos heridos al chocar de frente dos micros de la misma empresa en la ruta 33, entre Pérez y Zavalla.

Minutos antes, los sobrevivientes y familiares de las víctimas colocaron cruces y flores en el lugar del siniestro que aún tiene muchas preguntas, ninguna respuesta y ningún imputado.

"Fue algo muy doloroso y triste que nunca se me va a borrar de mi mente", admitió Jorge, uno de los pasajeros que viajaba en uno de micros de Monticas y que milagrosamente salvó su vida.

"Vengo a rendir homenaje a las víctimas. Es un momento muy doloroso y triste y esperemos que nunca más pase", pidió, al tiempo que sentenció que "esto sucedió por negligencia de alguien o por otro tipo de causas".

"Los familiares han perdido a sus seres queridos, o nosotros, que nos estamos recuperando como en el caso mío, que hemos perdido parte...", alcanzó a decir antes de quebrarse en llanto por el doloroso recuerdo.

"Yo la saqué barata, porque tuve quebraduras, traumatismos muy fuertes en parte del cuerpo y rotura de ligamentos, entre otras cosas, pero dentro la saqué barata", reconoció en diálogo con Radio Dos, al tiempo que señaló que "estoy acá rindiendo homenaje a todos los que ya no están acá".

Embed

Jorge también recordó que no era un habitual pasajero de esa empresa, pero que ese día había tenido que viajar. "Venía semidormido, sentí el impacto y cuando me di cuenta los dos colectivos estaban en la banquina y yo en el piso. Hasta el día de hoy es algo muy triste y doloroso que nunca se me va a borrar de mi mente".

Respecto a las responsabilidades, Jorge comentó que "hoy estamos acá recordando a las víctimas, por culpa de la negligencia humana", y sentenció que eso sucedió porque "no se hicieron los controles que se debieron haber hecho, y por responsabilidad de la gente de la empresa, fue por conjunto de cosas que tendrían que haber controlado y no lo hicieron y así estamos ahora, homenajeando a los que ya no están".

Embed

"Seguimos pidiendo justicia, porque sin dudas este hecho fue por negligencia, por el descuido de alguna persona", sostuvo el cura que brindó una misa en el lugar de la tragedia y pidió "por el consuelo de los familiares de las víctimas".

Durante el acto, la ruta estuvo totalmente cortado al tránsito.

Los homenajes proseguirán hoy, con una misa esta tarde en la ciudad de Zavalla y esta noche, a las 21, con un acto en la plaza central en memoria de las víctimas.

homena4.jpg homena5.jpg