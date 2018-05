A través de un video enviado a La Capital, un vecino de la zona de bulevar Oroño y Salta denunció que en las primeras horas de los días sabado, un nutrido grupo de motociclistas atraviesa el bulevar con rumbo sur, molestando y realizando robos a transeúntes y en bares de la zona.

"Banda de decenas de motos qué pasa por bulevard Oroño todos los viernes en dirección al sur a toda velocidad, sin respetar reglas de tránsito, sin cascos, robando a transeúntes y bares. Ocurre aproximadamente a la una de la madrugada sistemáticamente. Los vecinos de Oroño imploramos que alguien haga algo para que esto no siga ocurriendo. No es posible que tanto la Dirección de Tránsito como la Policía no se den por aludidas", escribió el vecino.

Las imágenes muestran a un grupo de por lo menos 60 motos esquivando vehículos con arriesgadas maniobras y atravesando a alta velocidad el cantero central.