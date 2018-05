El titular de los peones de taxis dice que los ataques pueden ser "autoatentados"

El titular del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Boix, se defendió de las acusaciones que lo señalan por actos violentos y amenazantes a algunos taxistas. "No tengo nada que ver, no es mi estilo", dijo.

Ayer, el extesorero, Ricardo Vidal, aseguró que la balacera que recibió en su domicilio fue un acto intimidatorio. Mientras que el taxista Gustavo Beatriz recibió una amenaza y apuntó directamente a Boix además de asegurar que en el gremio hay malversación de fondos.

En declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho, Boix dijo sobre Beatriz: "Es un delincuente, una mala persona, está loquito y todo lo que dice es mentira. No sé como le permiten conducir un taxi, no puede hablar de nadie, es un personaje nefasto, que diga lo que quiera, no pierdo tiempo con él, nunca lo mandé a amenazar, lo que le pasa en la calle es por tarado, porque se pelea con todo el mundo".

amenaza.jpg El mensaje intimidatorio que recibió uno de los taxistas. Foto: La Capital / Virginia Benedetto.



Respecto a la balacera que recibió el taxista Ricardo Vidal,señaló: "No tengo nada que ver, no me interesa, no es mi estilo, lo lamento por el compañero y por su familia, pero no tengo nada que ver".

Boix recordó que Vidal "fue parte de esta conducción, se debía quedar y se fue, renunció con escribano público porque no podía justificar el faltante de dinero que había en ese momento, se fue por la ventana y ahora quiere entrar por la puerta grande".

2018-05-15 atentado 70741012.jpg Uno de los 15 balazos que recibió el frente de la casa de un extesorero del gremio de los peones de taxi. Virginia Benedetto



"No sé si esa balacera no la provocan ellos mismos para perjudicarme a mi, de estos personajes se puede esperar cualquier cosa", señaló y dijo que lo mejor es que "la justicia investigue".

El dirigente explicó que la violencia puede haberse desatado "por envidia, por ambición desmedida, yo no le hecho nada a nadie, ni a Vidal, ni a este personaje".

Además criticó a los medios de comunicación "por ponerle el micrófono a cualquiera, y sólo ir al sindicato cuando hay lío, cuando hay sangre".