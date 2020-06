El presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, Ricardo Diab, advirtió que “el ochenta por ciento de las pymes de la ciudad no podrá pagar el aguinaldo” en tiempo y forma, a pesar de que la actividad comercial muestra leves signos de reactivación.

El representante de los pequeños y medianos comerciantes admitió que con las últimas habilitaciones que otorgó el gobierno en el marco de la cuarentena, las perspectivas son un poco mejores.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Diab remarcó: “Se percibe que dentro del contexto de pandemia, el saldo de ventas será bastante positivo teniendo como fin el Día del Padre”, señaló Diab.

locales.jpg La Municipalidad destacó que los comercios mayoristas y minoristas reabrirán sus puertas desde el lunes en horario vespertino.

Según los números que maneja el dirigente, desde la apertura parcial de la actividad comercial “las ventas están entre un 50 y un 60 por ciento de la venta habitual para esta fecha. Estamos hablando de ventas en este contexto de facturación 0, en otro contexto sería terrible. Por eso creemos que el panorama es bastante halagüeño. Es una posible salida de esta situación, tanto para consumir como para sociabilizar. Estamos en crecimiento y eso es lo importante”.

“Todas las medidas que se tomaron ayudaron. El horario de desplazamiento de la gente, la interacción bancaria en el centro, la actividad en los barrios. Todo eso impulsa a la gente a salir a hacer compras”, agregó.

Con relación al pago del sueldo anual complementario (aguinaldo) que debe acreditarse la semana próxima, Diab trazó un panorama desalentador. “El ochenta por ciento de las pymes no está en condiciones de pagar el aguinaldo en tiempo y forma. Si no se pudieron pagar deudas anteriores, menos se podrá pagar aguinaldos. En el mejor de los casos, algunos lo pagarán en cuotas. Nosotros le pedimos al Estado que nos ayude con esta obligación, pero no obtuvimos respuestas. El pago dependerá de cada empresa, que puede pactar hacerlo en cuotas”.