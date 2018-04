El titular de Control dijo que "prohibiendo los trapitos no se arregla la cuestión de fondo"

El secretario de Control y Convivencia Ciudadana del municipio, Guillermo Turrín, se mostró hoy en contra de la prohibición de los cuidacoches o "trapitos", como sucedió hace unos días en la ciudad de Mendoza, y dijo que esa "no es la solución a un problema que es social".

Hace unos días, la Municipalidad de Mendoza prohibió a través de una ordenanza el cobro de estacionamiento por fuera del sistema oficial. Con ocho votos oficialistas, el intendente Rodolfo Suárez logró que el proyecto de su autoría modificara el Código de Convivencia.

Hoy, en declaraciones al programa Zysman 830, que se emite por La Ocho , Turrín destacó que plantear la eliminación del trabajo de los trapitos "no es la solución a un problema que es social, de inclusión. De hecho el municipio viene trabajando en proyectos como el de La Florida, que está instalado y se resolvió. Estamos haciendo lo propio en Pellegrini y tiene que ver con una situación que atraviesa personas. Por eso, plantear la prohibición sí, la prohibición no es una cuestión un tanto simplista de algo muy problemático".





>> "En la dinámica, uno no recibe la cantidad de denuncias que se demuestran. La gente es reacia a la denuncia. No digo que el hecho no suceda. En Colectividades se trabaja con una cooperativa, por ejemplo. Entendemos que hay una situación de control que el Estado no puede no debe ni quiere delegar, pero hay una situación de inclusión que debemos resolver", explicó Turrín.