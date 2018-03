El titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a nivel provincial, Jorge Hoffmann, admitió su sorpresa por "el fuerte rechazo" a la propuesta salarial del 18 por ciento de aumento en dos veces realizada por el gobierno provincial y destacó que pese a esa postura se seguirá "apostando al diálogo".

Por qué importa: Tras la aceptación del gremio UPCN de la oferta salarial, ATE decidió no realizar medidas de fuerza, lo que abre la posibilidad de un acercamiento con la provincia si se mejoran algunas condiciones. De todos modos, desde el gobierno de Lifschitz ya indicaron que esa fue "la última propuesta".

En declaraciones al programa Szysman 830, que se emite por La Ocho, Hoffmann reveló que "hay varias razones" para haberle dicho que no a la propuesta: "Primero hay que admitir que hay una situación económica muy complicada, que la inflación golpea muy fuerte en los bolsilos de los trabajadores. En enero, febrero y marzo vamos a andar por encima del 6 por ciento, cuando desde el gobierno nacional se insiste en dar el 15 por ciento. Las tarifas de la luz están llegando con valores muy altos, hay una sensación de malestar muy grande entre los trabajadores y de que la situación no es atendida. No hay relación entre el poder adquisitivo y las tarifas, por ejemplo, y esto se nota muchísimo en las asambleas".

"El otro aspecto que ha caído muy mal -amplió el dirigente gremial- es la base de cálculo de este 18 por ciento. La cláusula gatillo va a operar al momento que la inflación llegue al 18 por ciento. Si a mediados de año la inflación llega al 16 por ciento, mientras tanto, el aumento será del 9 por ciento. Va a haber momentos en que el salario va a estar por debajo de la inflación. Estamos en una situación de mucha irritabilidad de los compañeros y llamó la atención el fuerte rechazo, de una magnitud que nosotros no esperábamos".

Cómo sigue el conflicto: "Vamos a seguir el camino del diálogo", ratificó Hoffmann, quien pidió algobierno provincial que entienda la situación de los trabajadores y deje de lado la sintonía con el gobierno nacional. "Queremos conversar para ver si se puede adelantar el 9 por ciento o corregir ese 18 por ciento".

La cuestión de fondo: No resultó un dato menor el hecho de que el otro gremio estatal, UPCN, haya aceptado el ofrecimiento salarial del gobierno, aunque por una diferencia de apenas 45 votos en la asamblea. Praa Hoffmann, la aceptación del otro gremio "es un dato a tener en cuenta, pero es sólo un dato". Y justificó el malestar de los trabajadores de ATE recordando que los trabajadores "rechazaron la propuesta y hoy definen los docentes".