Por su parte, Vanessa Balchunas, observadora meteorológica de LT8 señaló: "Tenemos otra mañana muy fría, con temperatura por debajo de cero, quizás esté un poco por encima en el centro de la ciudad, pero no deja de ser una mañana fría, que no registra sensación térmica porque el viento no se siente prácticamente. Además la mañana húmeda asegura que las heladas no sean seca, por lo cual es bastante favorable porque cuando son secas perjudican. Esta humedad nocturna irá desapareciendo a lo largo del día cuando el viento comienza a moverse".