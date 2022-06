La semana arranca con mucha humedad y anuncios de lluvias

Vanessa Balchunas, observadora meteorológica de LT8, señaló que en el arranque de este lunes el frío no se hizo sentir demasiado porque "el cielo cubierto colaboró durante la noche para que la temperatura no descienda demasiado. Si bien tenemos sensación térmica en las primeras horas, obedece a esta humedad presente que nos acompañará hoy y mañana, con viento del este que aporta permanentemente humedad y nubosidad. Eso hace que si bien tenemos una mínima no muy baja, la máxima rozará los 13 grados, en un día muy frío, no tanto como ocurrió la semana pasada, cuando tuvimos mínimas muy bajas, sino porque las máximas serán bajas también".