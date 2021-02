El tiempo en Rosario: febrero se despide con una semana calurosa y húmeda

Agregó que las precipitaciones “no serán fuertes, sino sectorizadas o aisladas, pero las temperaturas no descenderán mucho porque esta masa de aire no es tan fría. Vamos a tener bastante calor hasta el fin de semana. La lluvia no traerá alivio. Al contrario, dejará una masa de aire húmeda producto de lluvias residuales. Las sensaciones térmicas serán altas a partir de hoy y durante toda la semana”.

Según las perspectivas del Servicio Meteorológico, las condiciones del tiempo mejorarán a partir del miércoles. Desaparecen los pronósticos de lluvias y las máximas se ubicarán por encima de los 30 ó 31 grados.